Фанатка Лукашенко: «Он настоящий! Родненький! Так по-отечески обнял»

Источник материала: Салiдарнасць

Кто эта девушка, которая смело поцеловала Лукашенко в губы?





— Первый раз в жизни не знаю, что сказать... Счастье зашкаливает... эмоции переполняют. А, главное, — он настоящий! Родненький! Наш президент! Так по-отечески обнял и узнал, и поцеловать разрешил! — похвасталась в Инстаграм Юлия Хомич, которая совсем не «по-отечески» поцеловала Лукашенко в губы.

В соцсетях сама себя она представляет «патриотом своей страны, юристом и первой вице-миссис и Моделью Мира», имеющей двоих детей.

Юлия также не так давно эмоционально высказалась в соцсетях о том, как пострадала из-за своих политических взглядов, а именно ей отказали в обслуживании в косметическом салоне.





— Хомич говорит, что была записана на прием, но накануне ей отказали, якобы из-за ее политической позиции. «Это настоящий фашизм», — с многочисленными восклицательными знаками писала Хомич. — «Зло не будет не наказанным», — цитирует девушку Наша Ніва .

Однако в салоне изданию объяснили, что все было совсем не так, как преподносит Хомич, которая действительно семь лет посещала этот салон.

После митинга в поддержку Лукашенко 16 августа, где Хомич махала флагом и интенсивно выкрикивала «За батьку», с ней произошли изменения, полагают сотрудники салона.

— Наши работники и клиенты могут быть разных взглядов. Мы приглашаем всех, потому что дарим людям красоту. Хомич пришла на следующий день на прием на маникюр и начала заводить разговор о политике. Она довела до слез нашего мастера, девушка сказала, что больше с ней никогда работать не будет.

Понимаете, у Хомич очень тяжелая энергетика. Не надо приплетать сюда политику: она пытается выдавать себя за умную, а показывает глупое, — сказали в салоне.

Известно, что Юлия — активная сторонница Лукашенко и участница автопробегов «За батьку!».





Предположительно, именно Хомич расплакалась в интервью гостелеканалу на митинге в поддержку Лукашенко.

— Мама, если я не выскажусь, что я за батьку, за родненькую Беларусь… Я неделю не спала. Я просто не смогу жить дальше, если эти фашисты придут к власти, — плакала девушка в микрофон.