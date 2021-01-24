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«Шахтер» проиграл «Зениту» в товарищеском матче. Это второе поражение белорусского чемпиона на сборах
Источник материала: Tut.by
Чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» на сборах в ОАЭ провел второй товарищеский спарринг и проиграл чемпиону России «Зениту» со счетом 0:2. Отметим, что для питерского клуба это была вторая игра за день. Поэтому матч с «Шахтером» длился 80 минут, а не 90.
Оба гола были забиты в первом тайме. Уже не седьмой минуте россияне воспользовались ошибкой Александра Гутора и Далер Кузяев открыл счет.
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