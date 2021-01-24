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Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Антхольце
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уверенную победу в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антхольце.
Бё-младший допустил лишь 1 (0+0+0+1) промах и более полуминуты выиграл у француза Кентена Фийон-Майе (1+0+0+1). Бронзовую награду выиграл словенец Яков Фак (0+0+1+0).
Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.
В общем зачете Йоханнес Бё уверенно удерживает лидерство. Лучший из белорусов — Сергей Бочарников, занимающий 27-е место.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уверенную победу в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антхольце.
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