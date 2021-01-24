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Россияне потребовали снести «дворец Путина» в заповедном лесу под Геленджиком

24.01.2021 18:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На территории под Геленджиком, где построен «дворец Путина», запрещено что-либо возводить, потому что это вторая зона горно-санитарной охраны, согласно закону принятому еще 23 февраля 1995 года. Об этом говорится в петиции, которую составили жители Геленджика, она опубликована на Change.org и адресована президенту России.

 

Россияне потребовали снести «дворец Путина» в заповедном лесу под Геленджиком
Стоп-кадр видео.

 

В тексте подчеркнуто, что возведение «дворца» уничтожило очередную порцию уникального леса. При этом российский лидер Владимир Путин «не мог не знать, что территория, где построен „дворец“, находится в центре охраняемой зоны — от Шесхареса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии», указано в петиции.

В ней же жители Геленджика потребовали снести незаконную постройку и заплатить штраф в казну города, а также восстановить вырубленный массив реликтовой пицундской сосны и уникальный рельеф мыса, убрать бетонный забор с колючей проволокой, а также вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж за Прасковеевкой.

Напомним, на днях на YouTube были опубликованы материалы расследования Алексея Навального и его команды. В частности, сообщалось о работе Путина в Германии, его друзьях, а также о принадлежности президенту дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком. Ролик вышел уже после ареста Навального и вызвал широкий общественный резонанс. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд отправил политика в СИЗО на 30 дней. По городам России 23 января прокатилась волна протестов.

 
 
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На территории под Геленджиком, где построен «дворец Путина», запрещено что-либо возводить, потому что это вторая зона горно-санитарной охраны, согласно закону...
 
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