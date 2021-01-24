Хроника 24 января: протестные снеговики, циничное катание на тюбингах и силовики против ленточек

Источник материала: Onliner На 24 января в Беларуси не анонсировались никакие протестные акции. Тем не менее в разных городах люди провели мероприятия в бело-красно-белом формате. А в Грушевку приехали люди в форме, балаклавах и бронежилетах. Они выполнили важную работу по срезанную ленточек с перил. Также сегодня неизвестные похитили коробки из-под елки в «Новой Боровой», а Тадеуш Кондрусевич провел прощальную службу.

Протестные снеговики и снежные бабы в балаклавах

Люди с бело-красно-белой символикой выходили сегодня утром и днем на локальные акции в Бобруйске, Лиде, Орше, Жодино, в минских Малиновке, Новинках, Грушевке, Зеленом Луге, на Ангарской. В Грушевке, например, появился протестный снеговик с экстравагантной прической.





В жилом комплексе «Магистр» снеговиков с флажками оказалось сразу несколько, причем трое самых неказистых на вид надели на себя нечто похожее на балаклавы. Кроме того, жители района осуществили своеобразную «операцию Ы» из собственных тел.





















Лидчане призвали освободить Игоря Лосика и выразили поддержку протестующим в России. А где-то на западе Минска вывесили флаги на каждом этаже высотного дома, да еще цинично цепочкой прокатались на тюбингах.















Прощальная служба Тадеуша Кондрусевича

Тадеуш Кондрусевич провел свою последнюю службу в качестве митрополита. При этом заверил, что продолжит участвовать в службах в разных белорусских костелах. Собравшиеся в храме верующие провожали Тадеуша Кондрусевича аплодисментами, а он расплакался.



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Пока же возглавлять католическую церковь в Беларуси будет Казимир Великоселец.

Силовики в «брониках» против ленточек

Читатели Onliner стали свидетелями спецоперации по обезвреживанию ленточек в одном из дворов Грушевки. Двое силовиков в амуниции вышли из машины милиции и подошли к перилам. Пока один охранял территорию, второй неравнодушный правоохранитель срезал ленты. Операция завершилась успешно, угроза была устранена.





