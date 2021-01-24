Источник материала: Хартия'97

В России зарегистрировали петицию с требованием снести дворец Путина 24.01.2021, 18:32

Жители Геленджика заявили, что дворец президента РФ находится на «запретной территория для построек».

В России жители Геленджика в Краснодарском крае призвали снести дворец президента РФ Владимира Путина. Соответствующую петицию зарегистрировали на платформе гражданских инициатив Change.org , передает gordonua.com .

При строительстве дворца уничтожили часть уникального леса. Путин "не мог не знать, что территория, где построен дворец, находится в центре охраняемой зоны – от Шесхареса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии", говорится в сообщении.

"Это запретная территория для построек, не связанных с развитием общественной санаторно-курортной сферы. Мыс Идокопас находится ровно в центре этой зоны", – отметили авторы петиции.

Жители Геленджика, в частности, требуют:

снести незаконную постройку;

заплатить штраф в казну города;

восстановить вырубленный массив реликтовой пицундской сосны и уникальный рельеф мыса;

убрать бетонный забор с колючей проволокой;

вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж.

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