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В России зарегистрировали петицию с требованием снести дворец Путина

24.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России зарегистрировали петицию с требованием снести дворец Путина

  • 24.01.2021, 18:32
В России зарегистрировали петицию с требованием снести дворец Путина

Жители Геленджика заявили, что дворец президента РФ находится на «запретной территория для построек».

В России жители Геленджика в Краснодарском крае призвали снести дворец президента РФ Владимира Путина. Соответствующую петицию зарегистрировали на платформе гражданских инициатив Change.org, передает gordonua.com.

При строительстве дворца уничтожили часть уникального леса. Путин "не мог не знать, что территория, где построен дворец, находится в центре охраняемой зоны – от Шесхареса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии", говорится в сообщении.

"Это запретная территория для построек, не связанных с развитием общественной санаторно-курортной сферы. Мыс Идокопас находится ровно в центре этой зоны", – отметили авторы петиции.

Жители Геленджика, в частности, требуют:

снести незаконную постройку;

заплатить штраф в казну города;

восстановить вырубленный массив реликтовой пицундской сосны и уникальный рельеф мыса;

убрать бетонный забор с колючей проволокой;

вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж.

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Жители Геленджика заявили, что дворец президента РФ находится на «запретной территория для построек».
 
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