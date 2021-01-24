ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Развилка солидарности

24.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Развилка солидарности

  • Виктор Шендерович
  • 24.01.2021, 18:13
Развилка солидарности
Виктор Шендерович

Cправедливость — понятие не счетное, но очень и очень ощутимое.

У истории с 54-летней Маргаритой Юдиной, которая находится сейчас без сознания в реанимации после удара, нанесенного российским омоновцем (эти кадры «Фонтанки» легко найти в Сети) – в политическом смысле может быть три развязки.

1. Власть немедленно находит и задерживает этого омоновца. И судит его – при полном общественном контроле за этим знаковым чудовищным делом.

2. Власть делает вид, что ничего особенного не произошло, — и этим де-факто признает право полиции на открытое немотивированное насилие в отношении населения.

В этом втором варианте просматривается дальнейшая развилка:

А. Не добившись справедливости в этом деле правовым путем (на фоне общего беспредела), население переходит к рандомному ответному насилию (см. «приморских партизан» и взрывы приемных ФСБ), на что власть отвечает новыми витками насилия.

Б. Население съедает происходящее молча, и право полиции на немотивированное насилие закрепляется как норма еще не некоторое время, пока однажды гиря не доходит до полу – и все не возвращается в варианту А., только уже в его жестком варианте (см,, в качестве исторического ориентира, судьбу городовых в 1917 году).

Я настойчиво призываю к пункту 1.

А остальные пункты и развилки просто описываю для особо тупых.

UPD. Питерское полицейское начальство, оказывается, перед пострадавшей извинилось. Это хорошо, — но не вместо правосудия и справедливости. Человек, бросавший в омоновца пластиковый стаканчик, извинениями не отделался…

Еще раз повторю как мантру: справедливость — понятие не счетное, но очень и очень ощутимое. И когда маятник несправедливости улетает слишком далеко, — тяжелое его возвращение неизбежно.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cправедливость — понятие не счетное, но очень и очень ощутимое.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россияне потребовали снести «дворец Путина» в заповедном лесу под Геленджиком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by