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Стало известно состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости

24.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости

  • 24.01.2021, 17:45
  • 1,429
Стало известно состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости

Инцидент произошел 22 января.

Человек, который поджег себя возле Дома правительства, находится в критическом состоянии, но все еще жив.

"Павел находится в реанимации в искусственной коме. У него 72% ожогов на теле, ожоги 4 степени на голове. Прогноз неутешительный, но сердце крепкое, может быть выживет", — сообщил "Белсату" знакомый Павла Баньковского.

Инцидент произошел 22 января на площади Независимости. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и щелкнул зажигалкой. Охранники площади Независимости и случайный прохожий бросились его тушить.

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