|
Стало известно состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости
Источник материала: Хартия'97
Стало известно состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости
Инцидент произошел 22 января.
Человек, который поджег себя возле Дома правительства, находится в критическом состоянии, но все еще жив.
"Павел находится в реанимации в искусственной коме. У него 72% ожогов на теле, ожоги 4 степени на голове. Прогноз неутешительный, но сердце крепкое, может быть выживет", — сообщил
Инцидент произошел 22 января на площади Независимости. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и щелкнул зажигалкой. Охранники площади Независимости и случайный прохожий бросились его тушить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 22 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)