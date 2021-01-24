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Ливия остановила экспорт нефти из-за бунта в ключевых портах

24.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ливия остановила экспорт нефти из-за бунта в ключевых портах

  • 24.01.2021, 17:39
Ливия остановила экспорт нефти из-за бунта в ключевых портах

Страна обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья.

Военизированные отряды по охране нефтяных объектов Ливии объявили о приостановке экспорта нефти из портов, расположенных на побережье залива Сирт. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал «Либия аль-Ахрар».

По его информации, формирования по охране нефтяных объектов заявили, что «приостанавливают экспорт нефти с терминалов, расположенных в зоне «нефтяного полумесяца» и порта Эль-Харига». Свое решение представитель военизированных отрядов объяснил невыплатой вовремя членам формирований зарплаты и проблемами с выплатами по медицинской страховке.

В зоне «нефтяного полумесяца» на побережье залива Сирт находятся нефтеналивные терминалы портов Эс-Сидр, Рас-Лануф, Брега, Эль-Харига и Зувейтина. Этот регион контролирует Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки.

В 2020-м добыча в Ливии падала почти до нуля, но после заключения соглашения между силами Хафтара и правительством в Триполи работа на нефтяных объектах возобновилась.

К ноябрю производство достигло 1 млн баррелей в сутки. В начале 2021-го Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) планировала довести его до 1,3 млн баррелей в день.

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