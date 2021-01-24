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Митрополит Кондрусевич представил верующим епископа Великосельца – видео

24.01.2021 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотни верующих встретили воскресный день в архикафедральном костеле в Минске. На мессе вместе молились почетный митрополит Минского-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич и апостольский администратор епархии епископ Казимир Великоселец.

© Sputnik / Анна Нефедова
Кондрусевич представил на мессе епископа Великосельца

Кондрусевич представил верующим епископа Велькосельца. На этой неделе он вступил в должность апостольского администратора. До вступления в должность нового митрополита Минско-Могилевского он будет исполнять свои обязанности.

Сам Кондрусевич будет продолжать пасторскую деятельность, несмотря на то, что ушел на пенсию. Кондрусевич будет проводить мессы, а также останется в конференции католических епископов.

"Епископы меняются, а костел остается", – сказал он во время мессы.

В воскресенье белорусские католики молились в том числе об окончании пандемии. Кондрусевич также отметил, что белорусские католики молятся о том, чтобы в ближайшее время понтифик назначил нового предстоятеля Белорусского костела, нового митрополита Минско-Могилевской епархии.

 
Теги: Минск
 
 
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На воскресной мессе вместе молились архиепископ Тадеуш Кондрусевич и апостольский администратор епархии епископ Казимир Великоселец. Какой был воскресный день в...
 
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