Тима Белорусских пожаловался, что бывший лейбл мешает ему выпустить новый клип

Источник материала: Tut.by

Исполнитель из Минска Тима Белорусских, который недавно ушел от продюсера , рассказал, что лейбл мешает ему выпустить новый клип «Окей» на YouTube.



Фото: vk.com/belorusskih.love

Судя по всему, Белорусских опубликовал новый клип на YouTube, но представители лейбла, в котором раньше состоял Тима, мгновенно пожаловались на видео. Платформа его заблокировала, отключив монетизацию с формулировкой: «В видео есть чужие материалы, защищенные авторским правом».

Тима прокомментировал ситуацию в Instagram: «Короч, мои кака*ки с лейбла чуток мешают выпустить клип на ютубчике. Поэтому в 19 часов в вк. Если и там будут проблемы — грузану в телегу. Посмотрим и поедем дальше, мур».

В итоге клип на «Окей» появился в соцсетях музыканта («ВКонтакте», Instagram, Telegram). Он снят на пленку, режиссером выступил Андрей Светлов, известный по работе с Максом Коржом.

— Я рад наконец-то предоставить его вам. Словами не передать, сколько всего пережил этот клип. Но я очень рад, что он наконец-то у вас! — сказал Белорусских.

Певец подробно не объяснял, как и почему расстался с лейблом. Лишь сказал, что принял такое решение, потому что захотел поменять свою жизнь. Мы отправляли запрос на интервью как самому Тимофею, так и его бывшему продюсеру, но не получили ответа ни от одного из них.