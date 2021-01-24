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Белорусские гандболисты завершили выступление на ЧМ победой над Северной Македонией

24.01.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по гандболу завершила сегодня выступление на чемпионате мира в Египте.


handball.by

В своем последнем на турнире матче белорусы обыграли Северную Македонию — 30:26.

Ранее подопечные Юрия Шевцова сыграли на предварительном раунде вничью с россиянами (32:32), победили Южную Корею (32:24) и проиграли словенцам (25:29).

На втором этапе Беларусь сыграла вничью со шведами (26:26, уступила Египту (26:35) и победила македонцев (30:26).

Таким образом, белорусы на втором этапе заняли пятое место в группе и завершили выступление на чемпионате мира.

 
 
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Сборная Беларуси по гандболу завершила сегодня выступление на чемпионате мира в Египте.
 
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