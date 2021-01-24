В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

Источник материала: Tut.by

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис) 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Globo.



Фото: Divulgação

На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас».

Самолет потерпел крушение сразу после взлета неподалеку от полосы.

«Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших. В понедельник команда должна была провести выездной матч против клуба «Вила-Нова».