|
В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту
Источник материала: Tut.by
Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис) 24 января. Об этом
На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас».
Самолет потерпел крушение сразу после взлета неподалеку от полосы.
«Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших. В понедельник команда должна была провести выездной матч против клуба «Вила-Нова».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис) 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)