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В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

24.01.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис) 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Globo.


Фото: Divulgação

На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас».

Самолет потерпел крушение сразу после взлета неподалеку от полосы.

«Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших. В понедельник команда должна была провести выездной матч против клуба «Вила-Нова».

 
 
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Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис) 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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