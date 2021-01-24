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Второе пришествие. Олег Дулуб стал главным тренером «Крумкачоý»
Источник материала: Tut.by
Олег Дулуб стал главным тренером «НФК Крумкачы», сообщается на
В истории команды сотрудничество «воронов» с этим тренером было самым ярким эпизодом в истории коллектива.
Последним клубом, который
Отметим, что первый товарищеский матч «Крумкачоý» в этом году
Также Олег Дулуб тренировал клуб «Львов», одесский «Черноморец» и
«Крумкачы» в прошлом сезоне не смогли прорваться в Высшую лигу, проиграв стыковые матчи «Слуцку».
«Вороны»
Добавим, что есть вероятность неучастия «Городеи» в новом сезоне в Высшей лиге. А значит, что есть шанс попасть в элиту другому клубу из Первой лиги. Предложат ли это «Крумкачам»?
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Белорусский специалист снова взошел на тренерский мостик столичного клуба «Крумкачы».
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