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Второе пришествие. Олег Дулуб стал главным тренером «Крумкачоý»

24.01.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олег Дулуб стал главным тренером «НФК Крумкачы», сообщается на сайте клуба. Олег Анатольевич уже возглавлял команду в 2015 году, выведя ее в Высшую лигу.

В истории команды сотрудничество «воронов» с этим тренером было самым ярким эпизодом в истории коллектива.


В 2015 году при аншлаге «Крумкачы» обыграли «Днепр» и вышли в элиту белорусского футбола. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Последним клубом, который тренировал Дулуб, был БАТЭ. Это было в 2018 году. После этого специалист оставался без тренерской работы, выступая экспертом на ТВ.

Отметим, что первый товарищеский матч «Крумкачоý» в этом году против «Руха» проходил уже под руководством Олега Анатольевича.

Также Олег Дулуб тренировал клуб «Львов», одесский «Черноморец» и казахский «Атырау».

«Крумкачы» в прошлом сезоне не смогли прорваться в Высшую лигу, проиграв стыковые матчи «Слуцку».

«Вороны» подавали апелляцию на исход переходных игр, но АБФФ посчитала ее необоснованной.

Добавим, что есть вероятность неучастия «Городеи» в новом сезоне в Высшей лиге. А значит, что есть шанс попасть в элиту другому клубу из Первой лиги. Предложат ли это «Крумкачам»?

 
 
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Белорусский специалист снова взошел на тренерский мостик столичного клуба «Крумкачы».
 
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