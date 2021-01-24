Источник материала: Хартия'97

«Мы жывем у бел-чырвона-белай падводнай лодцы» 24.01.2021, 19:38

Белорусы Санкт-Петербурга 169 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами.

«Сегодня мы собрались у той самой подводной лодки, про которую поёт группа N.R.M «Мы жывем у бел-чырвона-белай падводнай лодцы»

Передаем слова поддержки всем музыкантам свободной Беларуси, которые задают настроение на маршах!» - отметили участники акции.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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