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«Мы жывем у бел-чырвона-белай падводнай лодцы»
Источник материала: Хартия'97
«Мы жывем у бел-чырвона-белай падводнай лодцы»
Белорусы Санкт-Петербурга 169 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами.
«Сегодня мы собрались у той самой подводной лодки, про которую поёт группа N.R.M «Мы жывем у бел-чырвона-белай падводнай лодцы»
Передаем слова поддержки всем музыкантам свободной Беларуси, которые задают настроение на маршах!» - отметили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы Санкт-Петербурга 169 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами.
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