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В Новогрудке на экскурсию горожане вышли со звездами «23.34» на одежде
Источник материала: Хартия'97
В Новогрудке на экскурсию горожане вышли со звездами «23.34» на одежде
Воскресные экскурсии п в Новогрудке уже стали традицией.
Воскресные «экскурсии под конвоем» в Новогрудке уже стали традицией.
Участников экскурсии, посвященной белорусской гимназии в Новогрудке и Борису Киту, снова сопровождали милиционеры, передает
Они даже зашли в музей и были там пока последний человек не вышел.
Участники экскурсии выразили солидарность с осужденными горожанами и жителями всей Беларуси звездами с цифрами «23.34» (статья КоАП, по которой судят участников акций протеста) на одежде.
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Воскресные экскурсии п в Новогрудке уже стали традицией.
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