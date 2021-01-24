Источник материала: Хартия'97

В Новогрудке на экскурсию горожане вышли со звездами «23.34» на одежде 24.01.2021, 19:20

Воскресные экскурсии п в Новогрудке уже стали традицией.

Воскресные «экскурсии под конвоем» в Новогрудке уже стали традицией.

Участников экскурсии, посвященной белорусской гимназии в Новогрудке и Борису Киту, снова сопровождали милиционеры, передает nn.by .

Они даже зашли в музей и были там пока последний человек не вышел.

Участники экскурсии выразили солидарность с осужденными горожанами и жителями всей Беларуси звездами с цифрами «23.34» (статья КоАП, по которой судят участников акций протеста) на одежде.





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