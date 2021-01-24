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Виталий Гурков: Народ будет свободен!

24.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Виталий Гурков: Народ будет свободен!

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  • 24.01.2021, 18:39
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Виталий Гурков: Народ будет свободен!
Виталий Гурков
Фото: charter97.org

Народный чемпион поддержал белорусов.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков в Instagram поддержал белорусов, которые борются за свободу.

«После развала совка система протянула ещё 30 лет на договорняках, терроре и пропаганде. Но дальше так быть не может и не будет. Народ будет свободен. Рано или поздно», — написал Виталий Гурков.

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Народный чемпион поддержал белорусов.
 
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