Источник материала: Хартия'97

Виталий Гурков: Народ будет свободен! 1 24.01.2021, 18:39

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Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Народный чемпион поддержал белорусов.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков в Instagram поддержал белорусов, которые борются за свободу.

«После развала совка система протянула ещё 30 лет на договорняках, терроре и пропаганде. Но дальше так быть не может и не будет. Народ будет свободен. Рано или поздно», — написал Виталий Гурков.

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