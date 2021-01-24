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Виталий Гурков: Народ будет свободен!
Источник материала: Хартия'97
Виталий Гурков: Народ будет свободен!
Народный чемпион поддержал белорусов.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков в
«После развала совка система протянула ещё 30 лет на договорняках, терроре и пропаганде. Но дальше так быть не может и не будет. Народ будет свободен. Рано или поздно», — написал Виталий Гурков.
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Народный чемпион поддержал белорусов.
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