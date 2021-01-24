Волейболистки «Минчанки» одержали победу над «Липецком» в матче российской Суперлиги

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Липецк» в матче российской Суперлиги.

Игра завершилась в пользу нашей команды на тай-брейке — 3:2. Отметим, что белоруски выиграли две первые партии (25:19 и 25:20), после чего наступил небольшой спад. Но «Минчанка» все же довела встречу до победы. Маргарита Степаненко в составе белорусского клуба набрала 24 очка. После 13-ти матчей «Минчанка» в турнирной таблице Суперлиги занимает 11 место.

Фото: vcminsk.com

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