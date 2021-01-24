Женская сборная Беларуси заняла пятое место в эстафете Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону в итальянском Антхольце, победа – у спортсменок из России, передаёт БЕЛТА.

По сравнению с серебряной эстафетой, стреляли Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола менее точно (0+14), но обошлись без штрафных кругов и по-прежнему хорошо смотрелись на лыжне. К сожалению, в тройку победителей, наши биатлонистки не вошли, их результат – пятая позиция и 46,5 секунд отставания от победителя.

Первое место заняли представительницы сборной России Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые преодолели дистанцию за 1 час 07 минут 32,4 секунды.

Вторыми на эстафете стали спортсменки из команды Германии, которые пришли на 11 секунд позже россиянок. Третье место у биатлонисток Франции.

Завершающей программу этапа Кубка мира в Антхольце станет гонка на 15 км с массовым стартом у мужчин.

Фото: pressball.by

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