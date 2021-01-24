ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молодежная премия-2020 в Минске: за главный приз боролись свыше 2 тысяч участников

24.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молодежная премия-2020 в Минске: за главный приз боролись свыше 2 тысяч участников

Самую яркую и творческую молодежь Беларуси собрала в столице Молодежная премия-2020. Имена лучших объявили в 10 номинациях. 

Молодежная премия проходит в стране уже во второй раз. За право получить главный приз в этом году боролись более двух тысяч участников, которые в уходящем году громко заявили о себе на всю страну. Отметили молодежь в сфере культуры, спорта, науки и хореографии. 

В этом году новый формат церемонии. Участники проекта погрузились в атмосферу виртуальной реальности. Подарком также стала концертная программа с участием известных белорусов. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую яркую и творческую молодежь Беларуси собрала в столице Молодежная премия-2020. Имена лучших объявили в 10 номинациях.  Молодежная премия проходит в стране уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Франции предложил ввести действенные санкции из-за Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by