Молодежная премия-2020 в Минске: за главный приз боролись свыше 2 тысяч участников

Источник материала: ОНТ

Самую яркую и творческую молодежь Беларуси собрала в столице Молодежная премия-2020. Имена лучших объявили в 10 номинациях.

Молодежная премия проходит в стране уже во второй раз. За право получить главный приз в этом году боролись более двух тысяч участников, которые в уходящем году громко заявили о себе на всю страну. Отметили молодежь в сфере культуры, спорта, науки и хореографии.

В этом году новый формат церемонии. Участники проекта погрузились в атмосферу виртуальной реальности. Подарком также стала концертная программа с участием известных белорусов.

Фото: БЕЛТА

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