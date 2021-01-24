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Молодежная премия-2020 в Минске: за главный приз боролись свыше 2 тысяч участников
Источник материала: ОНТ
Самую яркую и творческую молодежь Беларуси собрала в столице Молодежная премия-2020. Имена лучших объявили в 10 номинациях.
Молодежная премия проходит в стране уже во второй раз. За право получить главный приз в этом году боролись более двух тысяч участников, которые в уходящем году громко заявили о себе на всю страну. Отметили молодежь в сфере культуры, спорта, науки и хореографии.
В этом году новый формат церемонии. Участники проекта погрузились в атмосферу виртуальной реальности. Подарком также стала концертная программа с участием известных белорусов.
Фото: БЕЛТА
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Самую яркую и творческую молодежь Беларуси собрала в столице Молодежная премия-2020. Имена лучших объявили в 10 номинациях. Молодежная премия проходит в стране уже...
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