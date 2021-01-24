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«Извините, для меня это личная трагедия». Полицейский извинился перед женщиной, которую ударил (видео)
Источник материала: Onliner
Шокирующая для белорусов правда: оказывается, сотрудники силовых органов могут извиняться за свои поступки перед протестующими. В России. Это все по следам истории с женщиной, которую вчера в Петербурге во время протестов полицейский ударил ногой в живот. Сотрудника нашли, и сегодня он пришел в больницу извиняться. Запись опубликована на
«Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал полицейский, извинившись перед женщиной. Он также подарил ей букет цветов.
Ранее перед ней
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«Извините, для меня это личная трагедия». Полицейский извинился перед женщиной, которую ударил (видео)
Шокирующая для белорусов правда: оказывается, сотрудники силовых органов могут извиняться за свои поступки перед протестующими. В России. Это все по следам...
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