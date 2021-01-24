«Извините, для меня это личная трагедия». Полицейский извинился перед женщиной, которую ударил (видео)

Источник материала: Onliner

Шокирующая для белорусов правда: оказывается, сотрудники силовых органов могут извиняться за свои поступки перед протестующими. В России. Это все по следам истории с женщиной, которую вчера в Петербурге во время протестов полицейский ударил ногой в живот. Сотрудника нашли, и сегодня он пришел в больницу извиняться. Запись опубликована на телеграм-канале Mash.

«Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал полицейский, извинившись перед женщиной. Он также подарил ей букет цветов.

Ранее перед ней извинился начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он заверил, что такие жесткие методы не характерны для полиции, и пообещал наказать виновных.