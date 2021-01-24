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SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 с рекордным количеством спутников

24.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 с рекордным количеством спутников

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  • 24.01.2021, 20:10
SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 с рекордным количеством спутников

Запуск провели с космодрома во Флориде.

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX 24 января запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 143 спутниками. Об этом компания сообщила в Twitter.

Это рекордное количество спутников Starlink, которые выведет на орбиту один корабль. Запуск ракеты был проведен в 8:30 по времени Восточного побережья США с космодрома во Флориде.

В 19.51 по минскому времени SpaceX в Twitter сообщила, что подтверждено развертывание десяти спутников.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара. Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. SpaceX запустила уже 16 миссий Starlink, на орбите находится почти 1 тыс. спутников.

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