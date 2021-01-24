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В регионах Беларуси прошли акции протеста
Источник материала: Хартия'97
В регионах Беларуси прошли акции протеста
Акции прошли в разных форматах.
В регионах Беларуси прошли акции протеста.
В Гродно сегодня днем местные жители прошли маршем по улицам города.
Новополоцк вышел на вечернюю цепь солидарности.
В Ратомке сегодня проходит акция солидарности с политзаключенными.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Акции прошли в разных форматах.
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