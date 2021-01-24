|
МИД Франции предложил ввести действенные санкции из-за Навального
Источник материала: Хартия'97
МИД Франции предложил ввести действенные санкции из-за Навального
Глава МИДа Франции также отметил успех российских митингов.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России необходимо ввести действенные санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter, передает
«Что касается санкций, необходимо их сделать по-настоящему действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — пообещал министр.
Ле Дриан назвал арест Навального, которого задержали сразу же после возвращения в Россию, тревожным знаком. Глава МИДа отметил успех российских митингов, которые прошли накануне в поддержку оппозиционера, и напомнил о необходимости расследовать причины его отравления.
Навальному стало плохо в августе во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали, он впал в кому, позже Навального перевезли на лечение в Берлин. Немецкие специалисты нашли в организме пациента следы яда из группы «Новичок».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИДа Франции также отметил успех российских митингов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)