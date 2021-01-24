На Республиканских соревнованиях по хоккею команда Лукашенко выиграла четвертый раз подряд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная дружина президента Беларуси Александра Лукшенко обыграла соперников из Гомельской области на XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей, передает «МИР 24».

Игра проходила на минской «Олимпик арена». Уже на второй минуте матча хозяева повели в счете. Первый период оказался самым богатым на забитые шайбы – 5:1. В стартовой двадцатиминутке отличились Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Андрей Башко. Александр Лукашенко записал на свой счет голевую передачу. В дальнейшем гости из Гомеля прибавили, но вырвать победу уже не смогли. Итоговый счет на табло 9:4.

«Здорово, мощно начали. Открылось второе дыхание. Ребята все на позитиве. Спасибо большое людям, которые приходят наслаждаться этим праздником. Будем дальше стараться», – сказал защитник команды президента Беларуси Андрей Башко.



«Атмосфера здесь всегда шикарная, всегда приятно играть именно при такой атмосфере. Дальше будем стараться как можно меньше пропустить, потому что скорости соперник предлагает для такой игры очень приличные», – отметил защитник команды Гомельской области Евгений Летов.

Следующий матч команда президента проведет 13 февраля. Финальная серия игр запланирована на апрель.