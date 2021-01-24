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На Республиканских соревнованиях по хоккею команда Лукашенко выиграла четвертый раз подряд
24.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная дружина президента Беларуси Александра Лукшенко обыграла соперников из Гомельской области на XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей, передает «МИР 24».
Игра проходила на минской «Олимпик арена». Уже на второй минуте матча хозяева повели в счете. Первый период оказался самым богатым на забитые шайбы – 5:1. В стартовой двадцатиминутке отличились Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Андрей Башко. Александр Лукашенко записал на свой счет голевую передачу. В дальнейшем гости из Гомеля прибавили, но вырвать победу уже не смогли. Итоговый счет на табло 9:4.
«Здорово, мощно начали. Открылось второе дыхание. Ребята все на позитиве. Спасибо большое людям, которые приходят наслаждаться этим праздником. Будем дальше стараться», – сказал защитник команды президента Беларуси Андрей Башко.
Следующий матч команда президента проведет 13 февраля. Финальная серия игр запланирована на апрель.
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Матч с гостями из Гомельской области завершился со счетом 9:4. Александр Лукашенко записал на свой счет голевую передачу.
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