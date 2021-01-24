ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Solaris завершил выполнение своего крупнейшего электробусного заказа

24.01.2021 21:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Польский производитель автобусов Solaris завершил поставку 90 электробусов Urbino 12 Electric для компании Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) — берлинского оператора городских пассажирских перевозок.

Эти электробусы были заказаны в июне прошлого года. Это был один из крупнейших единоразовых заказов на электробусы в Европе и один из крупнейших заказов прошлого года для Solaris вообще.

После выполнения условий контракта общее число электробусов Solaris в столице Германии достигло 123 экземпляров.

Solaris завершил выполнение своего крупнейшего электробусного заказа

Транспортная компания Berliner Verkehrsbetriebe планирует к 2030 году перевести все свои регулярные автобусные городские маршруты только на электротягу. Начиная с весны 2019 года для решения этой задачи было закуплено 225 электробусов.

Solaris завершил выполнение своего крупнейшего электробусного заказа

Любопытно, что польская фирма Solaris Bus & Coach начинала ровно в то же время и с лицензии ровно на те же модели Neoplan, что и МАЗ. Обретя независимость и став полностью частной, разработав собственный модельный ряд, эта компания в дальнейшем развилась настолько, что стала одним из крупнейших производителей городских автобусов в Европе с такой географией и объемами поставок, которым позавидовал бы даже сам Neoрlan, хотя сам он уже давно не выпускает городские автобусы.

Розетка Schneider Electric Atlas Design ATN000245
3 отзыва
розетка одинарная, скрытый монтаж, с заземлением, винтовая клемма, защита от детей, пластик, цвет накладки: бежевый
6,12 р.
5 предложений
Розетка Schneider Electric Этюд PA16-244C
1 отзыв
розетка двойная, накладной монтаж, с заземлением, винтовая клемма, защита от детей, пластик, цвет накладки: серый, цвет рамки: серый
14,27 р.
4 предложения
Розетка Legrand Valena Allure 753920 (алюминий)
розетка одинарная, скрытый монтаж, с заземлением, защита от детей, пластик, цвет накладки: алюминий
21,35 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Электророзетки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский производитель автобусов Solaris завершил поставку 90 электробусов Urbino 12 Electric для компании Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) — берлинского оператора городских пассажирских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разговорчики в сети: Путин не спешит становиться «президентом ОМОНа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by