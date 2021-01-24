Solaris завершил выполнение своего крупнейшего электробусного заказа

Источник материала: Onliner Польский производитель автобусов Solaris завершил поставку 90 электробусов Urbino 12 Electric для компании Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) — берлинского оператора городских пассажирских перевозок.

Эти электробусы были заказаны в июне прошлого года. Это был один из крупнейших единоразовых заказов на электробусы в Европе и один из крупнейших заказов прошлого года для Solaris вообще.

После выполнения условий контракта общее число электробусов Solaris в столице Германии достигло 123 экземпляров.





Транспортная компания Berliner Verkehrsbetriebe планирует к 2030 году перевести все свои регулярные автобусные городские маршруты только на электротягу. Начиная с весны 2019 года для решения этой задачи было закуплено 225 электробусов.





Любопытно, что польская фирма Solaris Bus & Coach начинала ровно в то же время и с лицензии ровно на те же модели Neoplan, что и МАЗ. Обретя независимость и став полностью частной, разработав собственный модельный ряд, эта компания в дальнейшем развилась настолько, что стала одним из крупнейших производителей городских автобусов в Европе с такой географией и объемами поставок, которым позавидовал бы даже сам Neoрlan, хотя сам он уже давно не выпускает городские автобусы.