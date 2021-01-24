В Светлогорске на переходе Toyota насмерть сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Светлогорске, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 23 января, около 15.20. По информации милиции, 43-летний водитель Toyota сбил неустановленную женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

В результате наезда женщина от полученных травм умерла.