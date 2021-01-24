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В Светлогорске на переходе Toyota насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Светлогорске, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 23 января, около 15.20. По информации милиции, 43-летний водитель Toyota сбил неустановленную женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
В результате наезда женщина от полученных травм умерла.
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Происшествие случилось днем 23 января.
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