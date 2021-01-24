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Балаба назвал фейком сообщения о массовых увольнениях из минского ОМОНа
Источник материала: Навiны
Сообщения о массовых увольнениях из ОМОНа не являются правдивыми, заявил в программе «Неделя» на телеканале
«Это просто фейки», — сказал Балаба. По его словам, даже в телеграм-каналах было опровержение, что неправильно была посчитана статистика.
«В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение, кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые. На данный момент времени могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом году», — подчеркнул Балаба.
7 января инициатива ByPOL опубликовала в своем телеграм-канале секретный доклад о положении дел в структуре МВД. «Как знаменательный следует отметить тот факт, что из числа уволенных в январе—сентябре 2.091 сотрудника 51,4% (1.074) уволены в третьем квартале, т.е. в период и непосредственно после проведения избирательной кампании», — отметили в инициативе.
ByPOL — инициатива, которая объединяет сотрудников силовых ведомств Беларуси, отказавшихся выполнять приказы Александра Лукашенко и его подчиненных. Они публично либо непублично заявили о несогласии с режимом и уволились из органов.
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Сообщения о массовых увольнениях из ОМОНа не являются правдивыми, заявил в программе «Неделя» на телеканале СТВ командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий...
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