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Белорусы выиграли у Северной Македонии в последнем матче на ЧМ по гандболу

24.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы выиграли у Северной Македонии в последнем матче на ЧМ по гандболу

  • 24.01.2021, 21:02
Белорусы выиграли у Северной Македонии в последнем матче на ЧМ по гандболу
Фото: REUTERS/Charles Platiau

Белорусы победили со счетом 30:26.

Сборная Беларуси одержала победу над командой Северной Македонии в матче заключительного тура основного раунда чемпионата мира-2021 — 30:26, передает pressball.by.

Лучшим бомбардиром белорусской команды стал Владислав Кулеш — он забросил семь мячей.

БЕЛАРУСЬ — СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ — 30:26 (14:14)

БЕЛАРУСЬ: Мороз (1), Мацкевич; Вайлупов (4), Юринок (2), Кривенко, Королек (3), Бохан (2), Сельвесюк, Ушал, Кулеш (7), Астрашапкин (5), Алехин, Самойло, Гайдученко (2), Подшивалов (1), Кулак (3).

ГРУППА 4: Египет — 6 очков (4 матча), Швеция — 6 (4), ФГР — 5 (4), Словения — 5 (4), БЕЛАРУСЬ — 4 (5), Северная Македония — 0 (5).

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