Источник материала: Хартия'97

В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли футболисты и президент клуба 24.01.2021, 20:54

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Иллюстрационное фото

Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет.

Утром 24 января в бразильском штате Токантис произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщило местное издание Globo .

На борту самолета, который упал через несколько минут после взлета, находились спортсмены футбольного клуба Palmas Гильерме Ноэ, Маркус Молинари, Рануле, Пракседес, а также президент клуба 32-летний Лукас Мейра. Погиб также пилот самолета, сообщило издание.

Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет. Футболисты летели в город Гояния, где 25 января должен был состояться матч с клубом Vila Nova.

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