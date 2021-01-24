|
Видеофакт: Акция в минской многоэтажке
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Акция в минской многоэтажке
Акцию провели на пересечении улиц Беды и Некрасова.
Акцию провели в минской многоэтажке на пересечении улиц Беды и Некрасова.
Люди вышли на общие балконы, вывесили бело-красно-белые флаги и проскандировали «Жыве Беларусь» и «Свободу Игорю Лосику».
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акцию провели на пересечении улиц Беды и Некрасова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)