Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенному, который голодает с 15 декабря, посвятили серию рисунков.





Жители минской «Плошчы перамен» обратились к политзаключенному Игорю Лосику, который держит голодовку в СИЗО с 15 декабря:

— Дорогой Игорь Лосик! Мы все очень переживаем за тебя. И восхищаемся твоей стойкостью и силой духа! Увы, эта система не заметит и не почувствует еще одной жертвы. Для них человек и его судьба — ничто.

Нам не понять, чем руководствуются люди, которые продают свою честь и совесть, и ради чего они это делают. Но, пожалуйста, Игорь — ты нужен нам живым! Твоей жене, доченьке, всем нормальным и настоящим белорусам, которые пытаются сейчас достучаться до тебя. Мы не хотим оплакивать еще одного героя. Поэтому Игорь — ешь!

































Напомним, что Игорь Лосик был задержан 25 июня 2020-го. Его обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

15 декабря блогеру предъявили новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). В тот же день он объявил голодовку .