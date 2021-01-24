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Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика
24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политзаключенному, который голодает с 15 декабря, посвятили серию рисунков.
Жители минской «Плошчы перамен»
— Дорогой Игорь Лосик! Мы все очень переживаем за тебя. И восхищаемся твоей стойкостью и силой духа! Увы, эта система не заметит и не почувствует еще одной жертвы. Для них человек и его судьба — ничто.
Нам не понять, чем руководствуются люди, которые продают свою честь и совесть, и ради чего они это делают. Но, пожалуйста, Игорь — ты нужен нам живым! Твоей жене, доченьке, всем нормальным и настоящим белорусам, которые пытаются сейчас достучаться до тебя. Мы не хотим оплакивать еще одного героя. Поэтому Игорь — ешь!
Напомним, что Игорь Лосик
15 декабря блогеру предъявили новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). В тот же день
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Политзаключенному, который голодает с 15 декабря, посвятили серию рисунков.
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