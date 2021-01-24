ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенному, который голодает с 15 декабря, посвятили серию рисунков.

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Жители минской «Плошчы перамен» обратились к политзаключенному Игорю Лосику, который держит голодовку в СИЗО с 15 декабря:

— Дорогой Игорь Лосик! Мы все очень переживаем за тебя. И восхищаемся твоей стойкостью и силой духа! Увы, эта система не заметит и не почувствует еще одной жертвы. Для них человек и его судьба — ничто.

Нам не понять, чем руководствуются люди, которые продают свою честь и совесть, и ради чего они это делают. Но, пожалуйста, Игорь — ты нужен нам живым! Твоей жене, доченьке, всем нормальным и настоящим белорусам, которые пытаются сейчас достучаться до тебя. Мы не хотим оплакивать еще одного героя. Поэтому Игорь — ешь!

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Солидарность дня. Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика

Напомним, что Игорь Лосик был задержан 25 июня 2020-го. Его обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

15 декабря блогеру предъявили новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). В тот же день он объявил голодовку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенному, который голодает с 15 декабря, посвятили серию рисунков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Балаба назвал фейком сообщения о массовых увольнениях из минского ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by