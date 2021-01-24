Источник материала: Хартия'97

Что происходило в Беларуси 24 января 24.01.2021, 22:54

2,646

Сегодня – 169-й день протестов и 41-й день голодовки Игоря Лосика.

Акции солидарности и марши прошли по всей Беларуси.

Кобрин вышел на вечернюю прогулку, а Хатежино передает комиссии, что ничто не забыто и за фальсификацию выборов придется отвечать.

Новая Боровая на вечерней перекличке продолжает требовать свободу Игорю Лосику и всем политзаключенным.

Вооружившись ершиками за 700€, минчане выразили слова поддержки свободолюбивым россиянам.

Цепи солидарности были замечены в Минске, Бресте и Новополоцке.

Также в Новополоцке прошла акция солидарности с Ильёй Лобацевичем, которому присудили полтора года колонии и штраф 1000 рублей за то, что он вступился за свою мать, которую ОМОН избивал дубинкой.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта .









\

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .