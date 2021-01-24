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Россия: 42% участников акции в защиту Навального впервые вышли на протесты

25.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия: 42% участников акции в защиту Навального впервые вышли на протесты

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  • 24.01.2021, 22:16
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Россия: 42% участников акции в защиту Навального впервые вышли на протесты

Самой многочисленной группой были люди в возрасте от 25 до 35 лет.

В субботу, 24 января, в 140 городах России прошли акции протеста в защиту Алексея Навального. По данным российских независимых СМИ, всего по всей стране на демонстрации вышли около 110 тысяч человек.

Российские социологи отметили, что в акции солидарности с Алексеем Навальным приняла участие большая группа молодых людей. Портал «Открытые СМИ» написал, что около 42% демонстрантов – это молодые люди, впервые в жизни принявшие участие в акции протеста. Социолог Александра Архипова во время вчерашней демонстрации удалось поговорить с 460 участниками акции солидарности с Алексеем Навальным. Она утверждает, что самой многочисленной группой были люди в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет. Несовершеннолетних пришло всего около 4%, а пенсионеров – 7%. Так было в Москве. Данные могут отличаться в каждом регионе.

По данным портала OWD-Info, по всей стране полиция задержала почти 3500 человек, в том числе в Москве приблизительно 1400, в Петербурге около 500 и более 90 в Новосибирске, Воронеже, Казани и Нижнем Новгороде.

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Самой многочисленной группой были люди в возрасте от 25 до 35 лет.
 
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