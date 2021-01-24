|
Россия: 42% участников акции в защиту Навального впервые вышли на протесты
Источник материала: Хартия'97
Россия: 42% участников акции в защиту Навального впервые вышли на протесты
Самой многочисленной группой были люди в возрасте от 25 до 35 лет.
В субботу, 24 января, в 140 городах России прошли акции протеста в защиту Алексея Навального. По данным российских независимых СМИ, всего по всей стране на демонстрации вышли около 110 тысяч человек.
Российские социологи
По данным портала OWD-Info, по всей стране полиция задержала почти 3500 человек, в том числе в Москве приблизительно 1400, в Петербурге около 500 и более 90 в Новосибирске, Воронеже, Казани и Нижнем Новгороде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самой многочисленной группой были люди в возрасте от 25 до 35 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)