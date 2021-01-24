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В Минске водитель Subaru врезался сначала в дерево, а потом в столб

25.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вблизи перекрестка Железнодорожная-Щорса водитель Subaru врезался сначала в дерево, а потом в осветительную мачту. Он госпитализирован, сообщает столичная ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

Авария произошла днем 24 января.

32-летний водитель за рулем Subaru, двигался по улице Железнодорожной со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Суражский. Вблизи перекрестка Железнодорожная-Щорса он не справился с управлением, и врезался сначала в дерево, а потом — в осветительную мачту.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
 
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