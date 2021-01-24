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В Минске водитель Subaru врезался сначала в дерево, а потом в столб
Источник материала: Tut.by
Вблизи перекрестка Железнодорожная-Щорса водитель Subaru врезался сначала в дерево, а потом в осветительную мачту. Он госпитализирован,
Авария произошла днем 24 января.
32-летний водитель за рулем Subaru, двигался по улице Железнодорожной со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Суражский. Вблизи перекрестка Железнодорожная-Щорса он не справился с управлением, и врезался сначала в дерево, а потом — в осветительную мачту.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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