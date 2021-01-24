|
Спасатели Бреста достали из реки ребенка, провалившегося под лед – видео
25.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел на городской набережной – спасатели ребенка обнаружили у полыньи на льду, в двух метрах от парапета.
В МЧС рассказали, что 10-летний мальчик гулял, забрался на парапет и у упал с него на лед.
Спасатели, спустившись на лед, достали юного брестчанина из полыньи: ребенка с переохлаждением госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестские спасатели достали из Мухавца ребенка, который провалился под лед. Смотрите на видео кадры, снятые в городе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)