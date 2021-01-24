Спасатели Бреста достали из реки ребенка, провалившегося под лед – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел на городской набережной – спасатели ребенка обнаружили у полыньи на льду, в двух метрах от парапета.

В МЧС рассказали, что 10-летний мальчик гулял, забрался на парапет и у упал с него на лед.

Спасатели, спустившись на лед, достали юного брестчанина из полыньи: ребенка с переохлаждением госпитализировали.