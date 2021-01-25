Ребенка нашли в тундре и отмыли! Поэтому родители отказались забирать малышку домой

Источник материала: ОНТ

Интересная история произошла в тундре. Об этом в своём блоге пишет блогер-путешественник Сергей Анашкевич.

Это произошло в конце зимы. Рыбаки двигались по тундре и заметили маленький сверток на снегу. Остановились, подняли и очень удивились, обнаружив внутри маленького ребёнка, девочку. Мужчины предположили, что малышка выпала с нарт, а погонщик этого не заметил. Пришлось изменить планы и отвезти девочку в ближайшее отделение полиции. Оттуда малышка отправилась в детский дом. Быстро найти родителей не представлялось возможным, ненцы – оленеводы, кочующие по тундре.





Сотрудники детдома были поражены, насколько грязной оказалась девочка. Создавалось впечатление, что её никогда не мыли – грязь покрывала тельце ребёнка толстым слоем, чтобы её отмыть, пришлось сначала хорошенько отмочить.





Спустя несколько недель родители нашлись, они, как ранее и предположили рыболовы, просто не заметили, как дочка выпала с нарт. Ненцы осмотрели дочку и отказались её забирать. Сослались на то, что девочка слишком чистая. Причина на самом деле серьезная. Без защитного слоя грязи ребенок просто не выживет. Дело в том, что весной и летом в тундре – полчища насекомых. Для взрослых это не такая большая проблема, хотя они тоже не склонны смывать с себя грязь, а для маленьких детей постоянные многочисленные укусы могут стать губительными. Поэтому детей не умывают, не моют им руки и ноги, это защищает от укусов.





Конечно, от девочки не отказались насовсем, родители вернулись за ней осенью, когда активность насекомых значительно спала из-за наступающих холодов. Так что в тундре лучше не теряться и не мыться!





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