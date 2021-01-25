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В Париже мигранты заняли здание бывшего детского сада, чтобы обратить внимание властей на свои требования
Источник материала: ОНТ
Около 300 мигрантов оккупировали заброшенное здание детского сада в 16-м округе Парижа, чтобы потребовать от властей обеспечения укрытия от непогоды и пандемии,
Большинство протестующих – жители стихийного палаточного лагеря с площади Республики в Париже, который недавно разогнала полиция.
Участники акции требовали, чтобы парижская мэрия предоставила им новое место для проживания. Мэр города Ян Бросса, который занимается вопросами миграции и временного размещения, пообещал предоставить нелегальным мигрантам места для ночлега в двух школьных спортивных залах.
Фото: pressfrom.info
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В Париже мигранты заняли здание бывшего детского сада, чтобы обратить внимание властей на свои требования
Около 300 мигрантов оккупировали заброшенное здание детского сада в 16-м округе Парижа, чтобы потребовать от властей обеспечения укрытия от непогоды и...
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