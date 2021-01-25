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В Париже мигранты заняли здание бывшего детского сада, чтобы обратить внимание властей на свои требования

25.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Париже мигранты заняли здание бывшего детского сада, чтобы обратить внимание властей на свои требования

Около 300 мигрантов оккупировали заброшенное здание детского сада в 16-м округе Парижа, чтобы потребовать от властей обеспечения укрытия от непогоды и пандемии, сообщает БЕЛТА.

Большинство протестующих – жители стихийного палаточного лагеря с площади Республики в Париже, который недавно разогнала полиция.

Участники акции требовали, чтобы парижская мэрия предоставила им новое место для проживания. Мэр города Ян Бросса, который занимается вопросами миграции и временного размещения, пообещал предоставить нелегальным мигрантам места для ночлега в двух школьных спортивных залах.

Фото: pressfrom.info

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Около 300 мигрантов оккупировали заброшенное здание детского сада в 16-м округе Парижа, чтобы потребовать от властей обеспечения укрытия от непогоды и...
 
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