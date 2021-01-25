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Отопление и приготовление пищи с помощью электроэнергии: как живется семьям в электродомах?
Источник материала: ОНТ
С введением в строй Белорусской АЭС строительство жилья, где отопление и приготовление пищи будет осуществляться именно с помощью электроэнергии, становится трендом. Тем более, электрифицированное жилье уже не новинка. Вот два примера из Барановичей и Слонима, где на кухнях и в батареях отопления наших граждан уже царит закон Ома и косинус фи имеет значение.
Эта многоэтажка в Слониме – первая электрическая. Гродненская область таких домов будущего ещё не строила. Хотя снаружи и не скажешь, что дом на двести квартир нестандартный. Это понимаешь, когда заходишь внутрь. Кабели, провода и главный предмет в квартирах – розетка.
К этому привыкнуть непросто. Вместо газовой – электроплита, на батареях – электронные переключатели. В санузлах и на кухне – водонагреватели. Для многодетной мамы Ольги Антоник пока главный вопрос – ремонт. А вот потом, к лету, когда въедут, начнут считать киловатты. Хотя это главный вопрос – а сколько платить?
В Барановичах подобную многоэтажку возвели в 2018 году. Семья Потоцких одна из первых оценивала нюансы электродома. Тогда, признаются, смотрели на квадратные метры недоверчиво. Будет ли тепло? И будет ли по карману? Итак, считаем плюсы. Первый – каждая квартира обогревается автономно и не зависит от центральной подачи тепла. Те, кто промозглой осенью ждут, когда батареи начнут теплеть, поймут. Второй плюс: жильцы сами устанавливают параметры – кто-то любит прохладу, кто-то – погорячее. Теперь в квартире комфортно всегда, круглый год.
Ну и главный вопрос: сколько платить? Так вот, за 60 квадратов семья из пятерых человек платит около 60 рублей. Не больше, чем в обычных домах. Да и в ЖКХ посчитали: в целом содержать такой дом проще, не требуется реконструкция теплосетей, а значит, дешевле.
Пожалуй, единственный нюанс электродомов – в расположении квартир. Меньше тепла достаётся обладателям торцевой стены и жильцам, у кого смежные квартиры пустуют, зато посередине порой электроприборы и вовсе не нужны. Барановичи – первый город в стране, где взялись строить дома с электрическим обогревом, с тех пор возвели пять многоэтажек, намерены продолжить проект.
В Слониме тоже останавливаться не намерены – рядом с первым достраивают еще один такой же дом. В планах на соседней улице пустырь застроить.
Электроотопление для нашей страны – тема хоть и новая, но имеет большие перспективы с учётом ввода атомной электростанции в Островце. Для страны и населения – это свои ресурсы, за которые не придётся платить втридорога. Чего пока недостаточно, так это практического опыта: но и это дело наживное.
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С введением в строй Белорусской АЭС строительство жилья, где отопление и приготовление пищи будет осуществляться именно с помощью электроэнергии, становится...
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