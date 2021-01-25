Отопление и приготовление пищи с помощью электроэнергии: как живется семьям в электродомах?

Источник материала: ОНТ

С введением в строй Белорусской АЭС строительство жилья, где отопление и приготовление пищи будет осуществляться именно с помощью электроэнергии, становится трендом. Тем более, электрифицированное жилье уже не новинка. Вот два примера из Барановичей и Слонима, где на кухнях и в батареях отопления наших граждан уже царит закон Ома и косинус фи имеет значение.





Эта многоэтажка в Слониме – первая электрическая. Гродненская область таких домов будущего ещё не строила. Хотя снаружи и не скажешь, что дом на двести квартир нестандартный. Это понимаешь, когда заходишь внутрь. Кабели, провода и главный предмет в квартирах – розетка.

Андрей Шевченко, директор Слонимского ЖКХ: «Здесь идет раздельный учет электроэнергии, которая подается на отопление, и раздельный учет электроэнергии, которая подается на пищеприготовление и для освещения. В этом его основная особенность. Здесь нет сетей газа, горячего водоснабжения, отопления, только электроэнергия плюс кабельные сети».

К этому привыкнуть непросто. Вместо газовой – электроплита, на батареях – электронные переключатели. В санузлах и на кухне – водонагреватели. Для многодетной мамы Ольги Антоник пока главный вопрос – ремонт. А вот потом, к лету, когда въедут, начнут считать киловатты. Хотя это главный вопрос – а сколько платить?

Ольга Антоник, многодетная мать: «Тариф у нас 0,03 копейки за отопление, поэтому считается, что этот дом будет намного экономичнее, чем обычные. Нас сразу предупредили, что дом у нас будет электрический, тариф за электроэнергию – привлекательный, поэтому решили попробовать. В следующем году приезжайте, мы расскажем».

В Барановичах подобную многоэтажку возвели в 2018 году. Семья Потоцких одна из первых оценивала нюансы электродома. Тогда, признаются, смотрели на квадратные метры недоверчиво. Будет ли тепло? И будет ли по карману? Итак, считаем плюсы. Первый – каждая квартира обогревается автономно и не зависит от центральной подачи тепла. Те, кто промозглой осенью ждут, когда батареи начнут теплеть, поймут. Второй плюс: жильцы сами устанавливают параметры – кто-то любит прохладу, кто-то – погорячее. Теперь в квартире комфортно всегда, круглый год.

Наталья Потоцкая, жительница г. Барановичи: «На 40 ставим батареи, максимум – 60. То есть достаточно 40, они уже теплые, на кухне вообще не включаем, потому что тепло. Если весна холодная, подключил тепло, батареи, а можно и летом белье подсушить».

Ну и главный вопрос: сколько платить? Так вот, за 60 квадратов семья из пятерых человек платит около 60 рублей. Не больше, чем в обычных домах. Да и в ЖКХ посчитали: в целом содержать такой дом проще, не требуется реконструкция теплосетей, а значит, дешевле.

Сергей Пятигоров, заместитель начальника ЖРЭУ г. Барановичи: «Получилось так, если брать в отрыве от ЖКХ-услуг, естественно оплата за электроэнергию получается дороже в электрическом доме. Акцентируем внимание, что и отопление, и подогрев за счет электричества, и электрическая плита стоит. Но если брать в целом жировку, то получилось, что в электрическом доме в общем комплексе немножко дешевле: с двухкомнатной квартиры порядка десяти рублей экономия, а с трехкомнатной – 15–20».

Пожалуй, единственный нюанс электродомов – в расположении квартир. Меньше тепла достаётся обладателям торцевой стены и жильцам, у кого смежные квартиры пустуют, зато посередине порой электроприборы и вовсе не нужны. Барановичи – первый город в стране, где взялись строить дома с электрическим обогревом, с тех пор возвели пять многоэтажек, намерены продолжить проект.

Дмитрий Техно, заместитель председателя Барановичского горисполкома: «Мы посмотрели, что люди знают, как пользоваться, каких-то серьезных вопросов нет, проблем по оплате услуги тоже, это соизмеримо с существующей оплатой. Человек сам определяет, выгодно или не выгодно ему. Решили строить целый квартал на улице Профессиональной. В этом году сдаем три дома – 250 квартир. Все дома укомплектовали жильцами и посмотрели – дело выгодное, люди покупают эти квартиры, приняли решение, что будем строить еще квартал из четырёх домов».

В Слониме тоже останавливаться не намерены – рядом с первым достраивают еще один такой же дом. В планах на соседней улице пустырь застроить.

Людмила Заяц, директор управления капитального строительства Слонимского района: «Мы планируем уже в следующем году начать проектирование этого микрорайона с последующим строительством таких же аналогов жилых домов с электрическим обогревом и водоподогревом. На сегодняшний день для этого необходимо развивать инфраструктур электросетей для возможности увеличения мощности для наших жилых домов».

Электроотопление для нашей страны – тема хоть и новая, но имеет большие перспективы с учётом ввода атомной электростанции в Островце. Для страны и населения – это свои ресурсы, за которые не придётся платить втридорога. Чего пока недостаточно, так это практического опыта: но и это дело наживное.





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