Главный ресурс белорусов и выгода, которую из него можно извлекать: о роли леса в нашей стране

Источник материала: ОНТ

После войны, во время которой Беларусь снискала славу республики-партизанки, бытовала такая шутка – «Белорусы, берегите ваши леса – они вам еще пригодятся». К счастью, за 75 лет, в качестве естественного укрытия от врага, они не пригодились. А вот в качестве естественного возобновляемого ресурса пригодились еще как. Сегодня Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Леса покрывают более 40% территории страны, и за годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн гектаров.





Об экономической, экологической и даже социальной роли леса в нашей стране говорили на уходящей неделе во Дворце Независимости. Глава государства принимал с докладом профильного министра Виталия Дрожжу и курирующего вице-премьера Александра Субботина. Александр Лукашенко назвал лесное хозяйство одной из базовых отраслей нашей экономики. Ведь она – основа деревообрабатывающей промышленности, в развитии которой государство в последнее время достигло неплохих результатов.

Лес рождается в лесном хозяйстве. Из шишек получают ценные зерна. После вырастет и дерево. Сейчас, в сезон, важно собрать весь урожай, потому на плантации работают даже в мороз.

Геннадий Романович, лесник Узденского лесхоза: « В такой мороз пальцы не мерзнут – ну немного мерзнут, можно работать. В этом году хороший урожай шишек, экземпляры меньше трёх сантиметров собирать нельзя, они не идут в переработку».

Заготовили на этой плантации более 8 тонн шишек. А это 80 килограммов семян. И тот случай, когда арифметика важна – в одном грамме до 180 семян. Дерево вырастет практически из каждого. Материал ведь селекционный. В итоге – полноценный лес, правда, придётся подождать.

Александр Соловей, главный лесничий Узденского лесхоза: «Такой кропотливый труд нескольких поколений лесоводов. После посадки лесных культур мы начинаем проводить в них уходы, выкашиваем нежелательную растительность, далее начинаются рубки ухода, прореживание, проходные рубки и только, если смотреть по сосне, после 81 года выращивания мы можем проводить рубку главного пользования. То есть не достаточно просто посадить дерево, забыть про него, и через 81 год прийти и собрать урожай».

Всё для того, чтобы такая картина, выезжая за город, и дальше глаз радовала. Почти половина территории страны – сплошные леса. А ведь еще четверть века назад только треть – наследие Советского Союза. В том числе белорусский лес вывозили эшелонами за рубеж. О том, чтобы вырубленное восстанавливать и не думали. Сегодня отношение куда более рачительное. И это с тем, что именно на последние годы выпали самые серьезные испытания – нашествие короеда, усыхание, бурелом. Вырубали! Выхода не было. Но и выгоду получали. И даже уже восстановили утраченное. В помощь – современные тепличные центры, где заблаговременно выращивают посадочный материал. Их начали создавать несколько лет назад по поручению Главы государства. Сегодня такие есть в Глубоком, Ивацевичах, совсем скоро откроется в Могилеве.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси: «Сегодня мы выращиваем в республике где-то 22 миллиона штук посадочного материала с закрытой корневой системой и создаем около 6,5 тысяч гектар лесных культур. В следующем году, когда введется Могилевский комплекс , планы у нас по выращиванию 25 миллионов».

У всего есть свой век, у дерева – тоже. Потому ответ лесников тем, кто критикует вырубку, прост: не спилить – погибнет само, а так – пользу принесет. В любой стране, когда формируют поступления в бюджет, в первую очередь обращаются к природным ресурсам. А лес для Беларуси – национальное достояние. Сегодня каждый вложенный руль приносит два. Но богатством лес становится лишь, если им рационально распорядиться.

В Узденском лесхозе каждое дерево учитывают. Не вручную, конечно. С помощью электронной системы. Всю партию древесины чипируют. Откуда лес, порода дерева, размер бревен, где продали, кто перевозчик. Все это можно узнать всего лишь отсканировав штрих-код. В электронном виде информация хранится в мобильном приложении, что актуально в работе непосредственно в лесу. И такая система работает уже во всех лесхозах страны, правда, пока в пилотном варианте.

Николай Ильютик, лесничий Слободского лесничества: «Должен быть контроль. Выписывается товарно-транспортная накладная и для провоза, и о том, что древесина отпущена легально и официально перевозится потребителю. Исключается вариант вывозки по одной накладной два и более раз».

Хозяйственность – вот главный подход в Узденском лесхозе. За год здесь вырубается до 210 тысяч метров кубических древесины – ничего мимо кассы.

Александр Соловей, главный лесничий Узденского лесхоза: «Вся заготовленная древесина идёт либо на переработку на нашем деревообрабатывающем цеху, либо – на реализацию на внутреннем рынке. В основном из нее получается пило продукция».

Именно пиломатериалы страна в 2020 году экспортировала больше всего – это половина проданного за рубеж. Лес бревнами из Беларуси уже пару лет как не вывозят. Акцент на глубокую переработку. То есть из дерева нужно что-то изготовить – мебель, брус, блок-хаусы – не важно, главное, чтобы получилось дороже сырья. Арифметика простая: бревно стоит 20 долларов, а если продать, к примеру, вагонку – выгода 120 долларов. Потому и растёт количество новых предприятий деревопереработки, уже существующие постоянно обновляют. Упор – на продукцию добавленной стоимости. А ещё не потерять ни одной щепки! И больше строить производств по переработке некачественной древесины. Это еще одна задача Главы государства, поставленная более года назад.

Поручение выполнили. Новых заводов в стране появилось шесть Под Новогрудком уже полгода выпускают пеллеты. То, что раньше шло в отходы – кору, стружку, опилки, – перерабатывают. Материалы измельчают до состояния муки, сушат и прессуют в гранулы. Затем отправляют покупателям по всей Европе – Польша, Франция, Германия – стран уже больше десятка. Продукт выгодный и потребителю, и продавцу – дает больше тепла, чем дрова и уголь, и стоит дешевле газа – до 120 евро за тонну. И, по словам специалистов, с каждым годом цена на пеллеты будет только расти. Ведь Европа постепенно уходит от дорогостоящего газа, и Беларусь в этом отношении идет в ногу со временем – имея такой ценный ресурс, как дерево, может предложить достойную замену.

Михаил Игнатик, директор Новогрудского лесхоза: «Мы получили даже больший эффект, чем планировали. Это вызвано тем, что спрос на наши пеллеты огромен. Мы на сегодняшний день уже заключили годовые контракты».

За год намерены выпускать до 30 тысяч тонн пеллет и заработать на этом 7 млн рублей. Треть этой суммы в копилку региона уже положили. Завод пока единственный в Гродненской области. До конца года еще один такой же откроют в Сморгони.

Золотая жила для экономики, не иначе. Причем в любом проявлении – продать кругляк или мусор от переработки. Именно поэтому такое внимание к отрасли на самом высоком уровне. Но и работать есть над чем. Потенциал тех же пеллет или щепы не исчерпан. Растет и интерес белорусов – частники берут для отопления домов, организации – котельных. Продукция на складах не залеживается.

Конечно, говорят эксперты, полностью газ такое биотопливо не заменит. Например, для поддержания технологического процесса на крупных предприятиях без него не обойтись. Но уменьшить потребление газа в быту, для обогрева домов, организаций, малых предприятий – реально. А значит, когда каждая копейка в государстве на счету, можно значительно сэкономить.

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