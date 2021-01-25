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Главный ресурс белорусов и выгода, которую из него можно извлекать: о роли леса в нашей стране
Источник материала: ОНТ
После войны, во время которой Беларусь снискала славу республики-партизанки, бытовала такая шутка – «Белорусы, берегите ваши леса – они вам еще пригодятся». К счастью, за 75 лет, в качестве естественного укрытия от врага, они не пригодились. А вот в качестве естественного возобновляемого ресурса пригодились еще как. Сегодня Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Леса покрывают более 40% территории страны, и за годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн гектаров.
Об экономической, экологической и даже социальной роли леса в нашей стране говорили на уходящей неделе во Дворце Независимости. Глава государства принимал с докладом профильного министра Виталия Дрожжу и курирующего вице-премьера Александра Субботина. Александр Лукашенко назвал лесное хозяйство одной из базовых отраслей нашей экономики. Ведь она – основа деревообрабатывающей промышленности, в развитии которой государство в последнее время достигло неплохих результатов.
Лес рождается в лесном хозяйстве. Из шишек получают ценные зерна. После вырастет и дерево. Сейчас, в сезон, важно собрать весь урожай, потому на плантации работают даже в мороз.
Заготовили на этой плантации более 8 тонн шишек. А это 80 килограммов семян. И тот случай, когда арифметика важна – в одном грамме до 180 семян. Дерево вырастет практически из каждого. Материал ведь селекционный. В итоге – полноценный лес, правда, придётся подождать.
Всё для того, чтобы такая картина, выезжая за город, и дальше глаз радовала. Почти половина территории страны – сплошные леса. А ведь еще четверть века назад только треть – наследие Советского Союза. В том числе белорусский лес вывозили эшелонами за рубеж. О том, чтобы вырубленное восстанавливать и не думали. Сегодня отношение куда более рачительное. И это с тем, что именно на последние годы выпали самые серьезные испытания – нашествие короеда, усыхание, бурелом. Вырубали! Выхода не было. Но и выгоду получали. И даже уже восстановили утраченное. В помощь – современные тепличные центры, где заблаговременно выращивают посадочный материал. Их начали создавать несколько лет назад по поручению Главы государства. Сегодня такие есть в Глубоком, Ивацевичах, совсем скоро откроется в Могилеве.
У всего есть свой век, у дерева – тоже. Потому ответ лесников тем, кто критикует вырубку, прост: не спилить – погибнет само, а так – пользу принесет. В любой стране, когда формируют поступления в бюджет, в первую очередь обращаются к природным ресурсам. А лес для Беларуси – национальное достояние. Сегодня каждый вложенный руль приносит два. Но богатством лес становится лишь, если им рационально распорядиться.
В Узденском лесхозе каждое дерево учитывают. Не вручную, конечно. С помощью электронной системы. Всю партию древесины чипируют. Откуда лес, порода дерева, размер бревен, где продали, кто перевозчик. Все это можно узнать всего лишь отсканировав штрих-код. В электронном виде информация хранится в мобильном приложении, что актуально в работе непосредственно в лесу. И такая система работает уже во всех лесхозах страны, правда, пока в пилотном варианте.
Хозяйственность – вот главный подход в Узденском лесхозе. За год здесь вырубается до 210 тысяч метров кубических древесины – ничего мимо кассы.
Именно пиломатериалы страна в 2020 году экспортировала больше всего – это половина проданного за рубеж. Лес бревнами из Беларуси уже пару лет как не вывозят. Акцент на глубокую переработку. То есть из дерева нужно что-то изготовить – мебель, брус, блок-хаусы – не важно, главное, чтобы получилось дороже сырья. Арифметика простая: бревно стоит 20 долларов, а если продать, к примеру, вагонку – выгода 120 долларов. Потому и растёт количество новых предприятий деревопереработки, уже существующие постоянно обновляют. Упор – на продукцию добавленной стоимости. А ещё не потерять ни одной щепки! И больше строить производств по переработке некачественной древесины. Это еще одна задача Главы государства, поставленная более года назад.
Поручение выполнили. Новых заводов в стране появилось шесть Под Новогрудком уже полгода выпускают пеллеты. То, что раньше шло в отходы – кору, стружку, опилки, – перерабатывают. Материалы измельчают до состояния муки, сушат и прессуют в гранулы. Затем отправляют покупателям по всей Европе – Польша, Франция, Германия – стран уже больше десятка. Продукт выгодный и потребителю, и продавцу – дает больше тепла, чем дрова и уголь, и стоит дешевле газа – до 120 евро за тонну. И, по словам специалистов, с каждым годом цена на пеллеты будет только расти. Ведь Европа постепенно уходит от дорогостоящего газа, и Беларусь в этом отношении идет в ногу со временем – имея такой ценный ресурс, как дерево, может предложить достойную замену.
За год намерены выпускать до 30 тысяч тонн пеллет и заработать на этом 7 млн рублей. Треть этой суммы в копилку региона уже положили. Завод пока единственный в Гродненской области. До конца года еще один такой же откроют в Сморгони.
Золотая жила для экономики, не иначе. Причем в любом проявлении – продать кругляк или мусор от переработки. Именно поэтому такое внимание к отрасли на самом высоком уровне. Но и работать есть над чем. Потенциал тех же пеллет или щепы не исчерпан. Растет и интерес белорусов – частники берут для отопления домов, организации – котельных. Продукция на складах не залеживается.
Конечно, говорят эксперты, полностью газ такое биотопливо не заменит. Например, для поддержания технологического процесса на крупных предприятиях без него не обойтись. Но уменьшить потребление газа в быту, для обогрева домов, организаций, малых предприятий – реально. А значит, когда каждая копейка в государстве на счету, можно значительно сэкономить.
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После войны, во время которой Беларусь снискала славу республики-партизанки, бытовала такая шутка – «Белорусы, берегите ваши леса – они вам еще пригодятся». К...
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