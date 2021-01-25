Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси: как Минск и Рига получили право принимать форум и почему у юных спортсменов забрали мечту?

Источник материала: ОНТ

Минск и Рига получили право принимать форум и почему у юных спортсменов забрали мечту?" class="one-news__figure-img">

Минск не примет чемпионат мира по хоккею в этом году. Так решила Международная федерация. Эту тему обсудим со спортивным обозревателем ОНТ Андреем Бондаренко, который был свидетелем и многих чемпионатов мира по хоккею в разных странах, и того, как как совместная заявка Минска и Риги оказалась сильнее других претендентов на право принять турнир.





– Андрей, вам лично обидно за решение по отмене нашего чемпионата?

– Мне кажется, что любому нормальному человеку в этой ситуации будет обидно. Но мне даже обидно не за себя. Я хоккея насмотрелся вживую уже давно на всю жизнь вперед: чемпионаты мира, каждый сезон КХЛ, Олимпийские игры. Обидно за мальчишек, которые только встали на коньки. Которые хотели воочию посмотреть больших игроков. Уважаемая чиновники из IIHF, вы чемпионат мира забрали не у Беларуси, вы чемпионат мира и мечту забрали у детишек.

Минск и Рига получили право принимать чемпионат мира 2021 года вот на этом конгрессе в Кёльне, где я присутствовал. В 2017 году турнир проходил в Германии и Франции. 55 голосов за Беларусь и Латвию и 52 – за Хельсинки. Борьба была честная, но очень острая! Проголосовали только со 2-го раза. Вице-президент Международной федерации Калерво Куммола уже тогда был недоволен. Ещё бы, Финляндии утёрли нос. Белорусы праздновали свою победу. Латвийцы нас благодарили, мол, без вас мы бы турнир не получили и не победили.

И конечно, одним из главных факторов победы нашей совместной заявки был чемпионат мира, который Минск провёл в 2014-м. Он на тот момент стал самым посещаемым в истории. Это позже нас обойдёт чешский турнир. И минский чемпионат действительно был одним из самых крутых – атмосфера, накал, страна жила этим. Мы с гордостью носили свою символику и до пандемии обнимались с незнакомыми людьми на улице. Класс! Наша страна заменила визы билетами на матчи. Фан-зоны по всему Минску были названы лучшими, а цены на атрибутику были значительно ниже обычного.

А теперь всего этого не будет. Внимание: по соображениям безопасности. И не важно, что тогда на чемпионате мира в Минске выпивших иностранцев сотрудники милиции доставляли в отель, что гулять можно было ночами напролёт. Люди летели в Беларусь кайфовать от хоккея и от атмосферы.

Но все и всё понимают. Сегодня в большом спорте, на больших турнирах всё упирается в деньги! Сразу несколько спонсоров пригрозили уйти от IIHF, если турнир все же пройдёт в Минске. А Международная федерация и так не досчиталась миллионов евро на своих счетах после отмены чемпионата-2020! Но это страховой случай – пандемия, форс-мажор. Но перенос из Беларуси – это другое.

Теперь надо платить Минску компенсацию, нужно искать новую страну и оплатить всю организацию турнира полностью. Ничего, спонсоры помогут в обмен на перенос. Что будет дальше? Стать страной-хозяйкой этого чемпионата хочет Словакия. Посмотрим, как у них получится. И наша сборная отправится играть в Братиславу. Ребята, не подведите. Пожалуйста.

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