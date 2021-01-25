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Одно лицо! Посмотрите на младшую сестру актрисы Кристины Асмус и найдите отличия

25.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одно лицо! Посмотрите на младшую сестру актрисы Кристины Асмус и найдите отличия

Кристина Асмус прекрасно сыграла роль знаменитой гимнастки в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Не все знают, что в сложных сценах её дублировала младшая сестра – Карина. Девушки невероятно похожи, а ещё Карина – заслуженный мастер спорта по гимнастике.


Карина и КристинаОбе девушки выглядят намного моложе своих лет. Кристине Асмус в этом году исполнится 33 года, а Карина Мясникова (это настоящая фамилия семьи) отпразднует 30-летний юбилей. 


Карина и Кристина

Режиссеры уже полюбили эту парочку, ведь сходство сестер и хорошая спортивная подготовка Карины позволяет делать очень зрелищное кино. Посмотрим, в каких фильмах девушки будут сниматься вместе. 

Карина Мясникова

А вы сможете отличить сестричек?


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Кристина Асмус прекрасно сыграла роль знаменитой гимнастки в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Не все знают, что в сложных сценах её дублировала младшая...
 
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