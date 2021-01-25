Руслан Пархамович о перспективах белорусской строительной отрасли на 2021 год

Источник материала: ОНТ

О роли строительной отрасли в экономике государства, возведении объектов, которые принято награждать эпитетом «знаковые», а также о том, за счет чего отрасль в целом показала рост в 2020 году, в интервью программе «Контуры» рассказал министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович.

«Основными факторами роста в минувшем году я бы назвал рост производительности труда, который составил чуть боле 3%. Необходимо отметить и структуру по строительным объектам: в прошедшем году мы, в основном, выполняли высокотехнологичные строительные работы, и это, как следствие, маржинальные выполненные работы. Также в 2020 году мы завершили более 200 объектов, которые были, скажем так, проблемными. Все это и повлияло на итоговый положительный результат работы отрасли».

Министр отметил, что проблема так называемого долгостроя в Беларуси практически решена, по состоянию на 1 января 2021 года подобных объектов на всю республику остаётся лишь два. Вопросами завершения строительства этих домов в городе Минске активно занимается Мингорисполком, по одному из них в конце ноября был введен отдельный пусковой комплекс, который позволит ускорить завершение строительства.

В планах ведомства на 2021 год увеличение количества введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья.

«Если в 2018 году мы вводили в строй чуть менее 6 тысяч квадратных метров, то уже в 2020 году было введено в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров. На 2021 год запланировано строительство 170 тысяч метров квадратных электрифицированного жилья, тем самым мы приблизимся к показателю в 5% от общего ввода жилья по стране. Необходимо отметить серьезную работу наших коллег из Министерства энергетики, которые реализуют программу по увеличению энергопотребления для таких домов. В 2021 планируется потратить в рамках этой программы более 420 млн рублей. Арендное жилье в 2021 году – это 95 тысяч метров квадратных за счет республиканского бюджета, местного бюджета и средств, которые поступают от арендной платы. Этого явно недостаточно, и спрос превышает предложения».

Одним из волнующих вопросов для потребителей остается стоимость квадратного метра жилья.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства: «Что касается государственной поддержки и строительства жилья с государственной поддержкой, то его цена в 2021 году не превысит 1152 рубля за квадратный метр, тем самым мы выполним показатель по соотношению стоимости одного метра квадратного, возведенного с господдержкой, и среднемесячной заработной платой, он не превысит единицу. Что касается коммерческого жилья, то здесь цену будет формировать спрос, который складывается в настоящее время, и стоимость стройматериалов, используемых в строительстве».

Нынешний год станет годом реализации знаковых для государства объектов.

«Мы завершим реализацию двух крупнейших инвестпроектов нефтеперерабатывающей отрасли – ОАО "Мозырский НПЗ" и "Нафтан", общий объем инвестиций по этим объектам составляет 2,2 миллиарда долларов США. Продолжится строительство белорусской атомной станции, думаю, что все отрасли реального сектора экономики продолжат реализовывать масштабные инвестпроекты. Для Министерства архитектуры и строительства важнейшими инвестиционными проектами являются: строительство производства стеклотары, завершение реализации проекта по использованию RDF-топлива в цементной промышленности, для чего будет возведён соответствующий объект на заводе ОАО "Красносельскстройматериалы" и ряд других проектов. Безусловно, нельзя забывать о широком перечне объектов транспортной инфраструктуры, как, например, строительство дублера Минского шоссе в городе Могилёве и целая плеяда объектов социального значения: детские сады, школы, объекты здравоохранения».

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