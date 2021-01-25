«Цифровая казнь» затронула тысячи людей: о каминг-ауте цифровых корпораций. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

О явлении, которое проявило себя во всей красе. Это «цифровая блокада». Даже больше – «цифровая казнь». Она затронула тысячи людей, самый известный из которых – Трамп. В Кремниевой долине решили, что высказывания Трампа содержали призывы к насилию. Вердикт вынесен – без суда и следствия. И приговор приведен в исполнение. Нажатием одной или нескольких кнопок заставили замолчать не кого-нибудь, а президента США. Соцсети дружно заблокировали его официальные аккаунты. Получается, что иметь мнение могут лишь те, кого, скажем, в Facebook посчитают благонадежными. Вот такое самораскрытие не виртуальных, не декларируемых, а реальных целей и возможностей. О каминг-ауте цифровых корпораций. Смотрите «Антифейк», пока не забанили!





«Мы жили в деревнях, потом в городах. А теперь будем жить в интернете!»

Отличное воззвание! Примерно такую философию и исповедовали социальные сети, когда создавались. Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Twitter – цель была одна. Человек, не вставая с дивана, может общаться, смотреть фото, видео, делать публикации – словом, проводить время в Сети. Слушать. Разговаривать. Ну не благо ли? Думали тогда все мы. Нет, не благо – оказалось спустя 10 лет.

Это можно было назвать идеальной схемой. А как иначе? Люди хотят общаться, а технологии позволяют это делать на одной платформе. Немного модного лука, чуть-чуть интриги (а как там моя бывшая поживает?), открытки, гифки, рассылки. И конечно, всё это блюдо изрядно сдабривается специями от «свободы слова». Круто, но всё это было фейком. Это ложь.

Давайте по-честному. Социальные сети – это бизнес-проекты. Стартапы для заработка денег. «ВКонтакте» и «Одноклассники» зарабатывают по 200-300 млн долларов в год, Facebook и Instagram – того больше – у них одних пользователей под 4 млрд! Мы публикуем, они зарабатывают – всех всё устраивает, если бы не одно «но». Оказывается, хозяин не ты.

Твоя страница в соцсети – это что-то вроде арендуемого угла в каком-то социальном центре. И это не ты главный. Тебя можно в любой момент вышвырнуть из съёмного помещения. Ты – лишь страница, которую можно перевернуть и закрыть. Ты – лишь аккаунт. Если не приносишь денег.

«Миллион долларов — это не круто, а знаешь, что круто? Миллиард долларов».

А если ты ещё позволишь себе лишнего – тут уже не до денег! То, что 10 лет назад преподносилось как свобода слова и права человека – сегодня воля того самого невидимого кукловода, который сам решает – быть твоей странице или нет. Вот ты был – а вот тебя нет.

Дональд Трамп, конечно, войдёт в историю как весьма одиозный политик. Но запомнят другое – массовую блокировку его аккаунтов. То есть если у тебя есть своё мнение, но это мнение, скажем мягко, не актуально, то его можно заблокировать. И страницу удалить. А 88 млн подписчиков? А ничего страшного. Это же не люди, это аккаунты.

По сути, в конце 2020-го социальные сети подписали себе приговор. То, что преподносилось как свобода слова, свобода выражений, возможность говорить на весь мир и быть услышанным всем миром – всё. Теперь этого нет. Потому что Instagram-аккаунт можно заблокировать по обращению группы анонимов. Можно сворой наброситься на пользователя и добиться его закрытия. А решать, что ты будешь публиковать, а что нет, будет самолично команда разработчиков Twitter или Facebook. Хорошо, возможно это не приговор. Это каминг-аут.

Каминг-аут – это не наказуемо. И даже не порицаемо. Это немного нечестно. Социальные сети сейчас, в этот момент, публично признаются – они не такие, какими создавались. 10 лет назад соцсети нам преподносили исключительно как благо. И вопрос: «Как, тебя нет в соцсетях?» – тогда задавался с укоризной: как же так, неполноценен что ли? Теперь по-другому. Сейчас, если меня нет в соцсетях, я свободен. Я живу. Меня не обманывают!

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