Протесты в России: кто и зачем их раскручивает? Про дежавю, «Голодные игры» и будущее «революционеров»

Источник материала: ОНТ

Какое-то дежавю. Это о событиях, которые произошли в российских городах. В субботу по ним прокатилась волна протестов. Массовые акции не были согласованы – но это не остановило сторонников оппозиционного активиста Навального. Всё это мы где-то видели и где-то уже слышали – у нас в Беларуси: призывы и инструкции, лозунги и речевки, картинки, которые массово тиражировали через телеграм-каналы и – это уже российская специфика – через TikTok. Тем самым организаторы и координаторы протестов призывали выходить на улицу детей и молодежь – подставляя, в первую очередь, их под удар.





Призывы выйти погулять, потом блокировать улицы и проспекты, а если получится – то и спровоцировать сотрудников силовых ведомств – всё это мы уже проходили. И невольно вспоминаешь слова нашего Президента, что минские протесты – это репетиция перед главной битвой за Москву, чтобы раскачать ситуацию и взять власть в России.

«Ну, что поиграем? Тогда выходи в субботу». Такое предложение большой стране накануне выходных прилетело прямо из московского зала суда от задержанного по возвращении из Германии, якобы после спасения от отравления, оппозиционера Алексея Навального. Казалось, бы спонтанная эмоция: человек считает, что его несправедливо лишили свободы. На деле же, как и обкатанный в Беларуси, абсолютно спланированный турнир. С учетом всех нюансов жанра «раскрась революцию и раскачай страну»: дистрикты – города России, трибуны – участники незаконных акций, власть и силовики – жестокий Капитолий (не американский демократический, конечно), ну и обязательно наблюдатели – те, кто снимает, описывает, делает ставки и комментирует. Чтобы всему условному Панему было интересно.

«Сейчас все боятся революций. Восстания, гражданской войны. Как говорится, счастливых нам голодных игр!»

Сам главный трибун Алексей Навальный сейчас в застенках. Арестован на 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу о мошенничестве. Светлый герой не так уж и чист. Но турнир, как мы знаем, может предполагать замену. И за него в этой истории… жена. Точно, как и в Беларуси. У нас «заиграло», значит, раскручивают и в России. Правда, в этом случае удаленной поддержки накачанных масс в интернете явно недостаточно: люди более политически активны и просто разносят лидеров оппозиции, если те прячутся. Так вот, Юлия Навальная еще накануне заявила – иду в толпу.

«…Я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем. Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше вопреки всему».

Хорошо известные Минску удары не по смыслам, а по эмоциям. Ничего, что Навальной и не было угрозы: своих детей она оставила дома, субботу провела в тепле, в компании сотрудников УВД. Других все должно брать за живое. Для этого таргетированная реклама и яркие ролики с призывами к протесту. Активнее всего именно в России использовали сеть TikTok, чья основная аудитория – подростки. Там в этот раз набирали русских трибунов. Ну что может быть трогательнее, когда именно ребенок выходит против тирана, за светлое будущее и социальную справедливость?

Но ведь по сценарию «Голодных игр» должны быть и голодающие, и униженные, и оскорблённые. Есть такие! Первым закачался Дальний восток и Сибирь. Там появились и флаги других иностранных дистриктов – вот бело-красно-белый. Неожиданно? Совсем нет для тех, кто понимает, что такое сиквел – это логическое продолжение картины. И вот оно: крепкие мужчины, бросающие в силовиков все, что попадается под руку, толпа, отбивающая задержанных, истерящие женщины, срывающие маски с полиции, газ – в лицо ОМОНа, сцепки, в которых стоят те же дети. И даже символы протеста те же: такие условные «бабы Нины», чтобы кричать в спину полиции: «Чтоб вы все заболели и умерли». Их, как правило, силовики, действительно не трогают. Что взять – старость.

Забирали силовики только тех, кто намеренно шел на конфликт и нарушения закона. Перекрывал дороги, провоцировал толпу, забирался на фонари и памятники. Газеты с редакциями в Вильнюсе, Варшаве и Праге запестрели: митингует вся Россия! Уже посчитали – гуляло всего тысяч сорок. На месте 147-миллионной страны надо бы обидеться. Их как-то заметно больше. Но это и у нас было: такая теория множеств. Говорили: «тысячи людей». А выяснилось, что трактовать можно как сто, а можно – и как семь. Если не верить полиции, они и в Москве-то насчитали всего 4000 митингующих, ну да кто ей там, в интернете, верит, то можно обратиться к независимому «белому счетчику». По их данным, больше всего людей вышло в Екатеринбурге – под процент от всего города, в Москве – 0,3%. Ох уж эта магия цифр! Но те, кто уже один раз соврал, с легкостью сделает это еще раз.

Владимир Корнилов, политолог: «Те же самые телеграм-каналы, которые раскручивали и раскручивают эти же самые акции протеста в Беларуси, они занимаются тем же сейчас и в России. Что не удивительно. Многие российские эксперты, в том числе ваш покорный слуга, предупреждали, что все эти каналы, которые занимаются провокациями в Беларуси, во многом и созданы для того, чтобы затем, чтобы "победив" в Беларуси, перенести все эти технологии в Россию».

Читатель этих каналов, их Панем, – не хочет пасторалей. Они ведь платят за шоу, демонстрацию искусства насилия. И вот им рыдающие, а вот, пожалуйста, замученные фашистами и карателями.

Российская полиция, кстати, учла опыт белорусских коллег. Они тоже стали снимать и показывать. Как часто бывает, те, кто на миру агрессивные герои, в иных условиях совсем другие персонажи. Тихие, спокойные и раскаивающиеся.

Но публика уже негодует. Посольства России за рубежом пикетируют. Госдеп США привычно осудил применение жестких силовых методов против протестующих, Евросоюз обеспокоился и вынес на обсуждение на Совет глав министров иностранных дел «дальнейшие шаги» по отношению к России. Москва другого и не ожидала.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации: «К сожалению, наши западные партнеры стали слишком часто злоупотреблять двойными стандартами. У себя на родине они довольно жестко обходятся с любыми протестующими, будь то мирные, будь то буйные. А в странах республик бывшего СССР: в России, в Беларуси – эти люди заведомо объявляются мирными протестующими. Хотя никакие они не мирные протестующие. Мы хорошо знаем, что это за контингент».

И каждый получит по заслугам: возбуждены уже десятки уголовных дел по фактам нарушения закона о митингах, нападений на силовиков, хулиганстве. Будут тюремные сроки и большие штрафы. Этот сеанс завершается напоминанием, что «Голодные игры» – это антиутопия. Светлого будущего у революционеров после ее окончания просто нет. Но ведь и в России сценарий еще не отыгран.

Нынешними беспорядками авторы новой русской революции, похоже, не ограничатся. По примеру Минска здесь уже создается протестная субкультура. Например, тех, кто не смог прийти на субботний митинг, в соцсетях призывают теперь светить вечером фонариком в окно. А там будем ждать и нового рождения для популярного когда-то лозунга националистов «Слава России».

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