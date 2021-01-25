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Интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде: что осталось за кадром – политика, семья и хоккей
Источник материала: ОНТ
Сорвать банк – в переносном, разумеется, смысле – удалось и одной известной журналистке из России. С выхода программы «Действующие лица» с Александром Лукашенко прошло две недели, а счётчик просмотров всё крутится. Интервью до сих пор в трендах YouTube. Зритель явно пошёл на имя главного действующего лица. Там и в самом деле много важного – про изменение Конституции, внешнюю политику, отношении к оппозиции, но в тоже время Александр Лукашенко предстаёт не только как высшее должностное лицо, но и человек, отец! В распоряжении телеканала ОНТ оказались съёмки без купюр. И выяснилось, что в эфирную версию вошло не всё, что стоило бы знать, прежде всего белорусам. А отдельные моменты, наоборот, показались до боли знакомыми. Обозреватель ОНТ решила пойти ва-банк и подготовила свою версию нашумевшего интервью.
Двое в кадре и примерно с десяток человек по ту сторону. В Минск съёмочная группа приехала с размахом. Невольно подумаешь: им бы рекламу снимать! Впрочем, автора интервью быстро обвинят в пиар-акции. Только вот Александра Лукашенко о ней, похоже, не предупредили.
Удивление понятно: интерес к рабочему дню Президента у российских журналистов возникает нечасто. На ум придёт разве что 98-й. Тогда «героем дня без галстука» стал молодой, но очень заметный, в том числе в соседней стране, Президент Лукашенко.
Под конец 90-х такая риторика очень удивляла журналистов. Россия-98 – страна, переживающая один из самых сильных экономических кризисов. Дефолт, подорванное доверие людей и к банкам, и к государству в целом. А тут – Президент, заявляющий, что печётся об интересах людей. Годы, близкие к тому времени, Александр Лукашенко вспомнит и в этот раз. Он выйдет с совещания, посвящённого Всебелорусскому народному собранию, и на невинный вопрос: ну как прошло? – решит объяснить, зачем вообще всё это нужно.
Так, может, как раз Всебелорусское – это про перемены? Впрочем, в эфир этот эпизод не попадёт. Нет, о новой Конституции Александра Лукашенко, конечно, спросят. На следующий день.
Откуда вообще сама мысль, что на Всебелорусском народном собрании можно взять и принять Конституцию? Ведь это по сути – вброс. Хотя, понятное дело, – откуда. На тему телеграм-каналов, главный герой которых – Александр Лукашенко, его не спрашивали, он ответил сам. Послушайте, ведь этого не было в эфире.
К смартфонам Президент равнодушен, а вот к тому, что мы в них читаем, явно нет. Нет, Александр Лукашенко не хотел никого обидеть. Ему просто за державу обидно – которая хоть и по соседству, но понимает не всегда.
С тех пор вроде многое изменилось, а вроде и нет. Продуваемые всеми ветрами, интервьюер и собеседник будут долго говорить об отношениях с Россией. Александр Лукашенко убеждён: нужна более глубокая экономическая интеграция, – это не ново. Пожалуй, новой по теме станет всего одна ремарка: «Цена могла быть более справедливой. Не буду инициировать вопрос».
Всё же в ситуации, куда более непростой, чем покупка нефти или газа, Россия, по мнению Александра Лукашенко, подставила плечо. Хоть это и не исключает красной тряпки для Москвы – многовекторности.
Нет, заигрывать с российским зрителем белорусский Президент точно не станет.
Ответы те же, увлечения тоже. Разве что каток новый. Игры Президентской команды по телевизору показывают, а вот тренировка и в самом деле эксклюзив.
Она собиралась просто взять интервью, а пришлось учиться играть в хоккей. У Александра Лукашенко всё так: если рядом – не отставай. Такие правила.
А кто-то обвиняет – мол, играет он и вовсе не по правилам. Вообще, именно на катке видно, какой азартный политик – простите, игрок – Александр Лукашенко.
Беседы на скамейке – и о чемпионате, которого, как мы теперь знаем, не будет, и о Путине, с которым в одном команде. Всё это, конечно, интересно. Но самым обсуждаемым станет другое.
Вообще младший сын Президента старается всячески избегать попадания в официальную хронику. В неофициальной – вот он промелькнёт в кадре за пару секунд до появления Президента, вот внимательно слушает ответы отца, а во время езды в президентском авто Николай Лукашенко на заднем сидении за звукорежиссёра.
Вот уж в прямом смысле в тени отца. Он галантно поможет Наиле выйти из автомобиля, а она – как будто невзначай – пригласит его на интервью.
Беседа будет и в самом деле похожа на застольную. Зрителей потом так удивят рассуждения, вроде как нетипичные для 16-летнего подростка…
Мы тут покопались – и в том самом интервью 98-го старшему сыну Виктору – 23, среднему Дмитрию – 18…
Похоже, принципы воспитания за эти годы не изменились. Да и Александр Лукашенко в принципе остаётся верным себе. Кому-то это не нравилось в 90-е, не всем нравится и сейчас. В этом-то как раз ничего невероятного. А вот по-настоящему невероятно, но факт, что на журналистку Аскер-заде после этого интервью обрушилась волна хейта. Вроде бы не рок-звезда, но поклонники с огоньком. Ад, черти и пекло стали клише невероятных белорусских хейтеров.
И всё же для Наили это успех. Ведь интервью с Александром Лукашенко стало самым просматриваемым. Под 800 тыс. на YouTube. Для сравнения: беседу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посмотрели 95 тыс. раз.
Из топ-чиновников только главный разведчик России собрал больше 150 тыс. просмотров.
По меркам российского сегмента интернета, всё это относительно немного. Предыдущий же рекорд принадлежит известному русскому матерщиннику с душой поэта – Сергею Шнурову. У него под 580 тыс. просмотров.
Так что, те, кто смотрят, а потом пишут; пишут, а потом смотрят – задумайтесь, а не этого ли от вас и ждали?
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Сорвать банк – в переносном, разумеется, смысле – удалось и одной известной журналистке из России. С выхода программы «Действующие лица» с Александром Лукашенко...
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