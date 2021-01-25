Интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде: что осталось за кадром – политика, семья и хоккей

Источник материала: ОНТ

Сорвать банк – в переносном, разумеется, смысле – удалось и одной известной журналистке из России. С выхода программы «Действующие лица» с Александром Лукашенко прошло две недели, а счётчик просмотров всё крутится. Интервью до сих пор в трендах YouTube. Зритель явно пошёл на имя главного действующего лица. Там и в самом деле много важного – про изменение Конституции, внешнюю политику, отношении к оппозиции, но в тоже время Александр Лукашенко предстаёт не только как высшее должностное лицо, но и человек, отец! В распоряжении телеканала ОНТ оказались съёмки без купюр. И выяснилось, что в эфирную версию вошло не всё, что стоило бы знать, прежде всего белорусам. А отдельные моменты, наоборот, показались до боли знакомыми. Обозреватель ОНТ решила пойти ва-банк и подготовила свою версию нашумевшего интервью.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси (А.Л.): – Что творится? Наиля, приветствую тебя! Как ты? Жива-здорова? Наиля Аскер-заде, журналист, Россия (Н.А.): – Всё хорошо! – Ну пойдём!

Двое в кадре и примерно с десяток человек по ту сторону. В Минск съёмочная группа приехала с размахом. Невольно подумаешь: им бы рекламу снимать! Впрочем, автора интервью быстро обвинят в пиар-акции. Только вот Александра Лукашенко о ней, похоже, не предупредили.

А.Л.: – У меня одна настороженность: чего это вдруг? Н.А.: – Я год назад запрос отправляла! – Это понятно. Но вдруг в России озаботились интервью с Президентом – это у меня один вопрос. – Ну вы такая персона, которая представляет большой интерес. Во сколько у вас начинается рабочий день?

Удивление понятно: интерес к рабочему дню Президента у российских журналистов возникает нечасто. На ум придёт разве что 98-й. Тогда «героем дня без галстука» стал молодой, но очень заметный, в том числе в соседней стране, Президент Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я очень внимательно слежу за жизнью простого человека, он же меня избрал Президентом, меня же не чиновники избрали».

Под конец 90-х такая риторика очень удивляла журналистов. Россия-98 – страна, переживающая один из самых сильных экономических кризисов. Дефолт, подорванное доверие людей и к банкам, и к государству в целом. А тут – Президент, заявляющий, что печётся об интересах людей. Годы, близкие к тому времени, Александр Лукашенко вспомнит и в этот раз. Он выйдет с совещания, посвящённого Всебелорусскому народному собранию, и на невинный вопрос: ну как прошло? – решит объяснить, зачем вообще всё это нужно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас в 96-м была критическая ситуация. Президент пришел первый, сформировал институт президентства, но люди – предшественники нынешних протестунов – явно не хотели чего-то менять и очень боялись. Конфликт был очень серьёзный. Тогда была старая Конституция, фактически парламентская республика, а тут меня Президентом избрали – я хотел что-то сделать, но было невозможно – два года барахтаний. И я созвал вот это ВНС – и благодаря ему нам удалось продвинуться вперед и внести на референдум новую Конституцию. Этим путём на новом витке нам придется и сейчас пройти».

Так, может, как раз Всебелорусское – это про перемены? Впрочем, в эфир этот эпизод не попадёт. Нет, о новой Конституции Александра Лукашенко, конечно, спросят. На следующий день.

– На середину февраля намечено ВНС, будут внесены поправки в Конституцию. В чём они будут заключаться? А.Л.: – Поправки в Конституцию не будут внесены. Это большая ошибка, которую допускают многие. И прежде всего, в России. Поправки, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены, а внесение их будет исключительно на референдуме. – Когда может состоятся референдум? А.Л.: – Это мы объявим на ВНС, но думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции.

Откуда вообще сама мысль, что на Всебелорусском народном собрании можно взять и принять Конституцию? Ведь это по сути – вброс. Хотя, понятное дело, – откуда. На тему телеграм-каналов, главный герой которых – Александр Лукашенко, его не спрашивали, он ответил сам. Послушайте, ведь этого не было в эфире.

А.Л.: – Прочитал в твоей биографии, что недавно ты разговаривала со Шнуровым. Серёжей. Мне недавно в обзоре дали инфу, что Шнуров был моим поклонником, а теперь ему всё стало ясно, и он не хочет со мной говорить. Ну, я, правда, тоже не особо горю желанием. Типа ему всё ясно, что происходит в Беларуси, и этот «кровавый диктатор» – а я так думаю, а откуда он, он-то был в Беларуси? Он знает, что в Беларуси происходит? Нет, он не был, он не знает. Но он всё время смотрит в телеграм-канал какой-то. Но я это переношу на всю Россию. У известного польского телеграм-канала, который тут всё время пытается будоражить народ, знаете, сколько россиян подписано? Больше 40%. И другие считают, что Беларусь вот так и живёт, как в телеграм-каналах. Нет, Беларусь живёт совершенно по-другому. Н.А.: – А вы сами читаете телеграм-каналы или вам расшифровки приносят? – Нет, я даже телефон не ношу. Прошу малыша, а обзор пресс-секретарь каждое утро готовит. У меня нет того, куда вы тычете руками.

К смартфонам Президент равнодушен, а вот к тому, что мы в них читаем, явно нет. Нет, Александр Лукашенко не хотел никого обидеть. Ему просто за державу обидно – которая хоть и по соседству, но понимает не всегда.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наша Беларусь ведь шла на запад торжественным маршем. Вы бы имели здесь то, что в Латвии, да и в Литве, наверное, но вы-то здесь не имеете. Это у вас единственное окно, светлое».

С тех пор вроде многое изменилось, а вроде и нет. Продуваемые всеми ветрами, интервьюер и собеседник будут долго говорить об отношениях с Россией. Александр Лукашенко убеждён: нужна более глубокая экономическая интеграция, – это не ново. Пожалуй, новой по теме станет всего одна ремарка: «Цена могла быть более справедливой. Не буду инициировать вопрос».

Всё же в ситуации, куда более непростой, чем покупка нефти или газа, Россия, по мнению Александра Лукашенко, подставила плечо. Хоть это и не исключает красной тряпки для Москвы – многовекторности.

Н.А: – Ну в сложный момент вы можете обратиться? А.Л.: – Они вряд ли нам помогут. – А Россия помогла. – Помогла. – Так нужна вам многовекторность? – Обязательно. – Так зачем тогда? – Мы торгуем со 120-ю, по-моему, государствами, и чтобы торговать, всё это надо обеспечивать дипломатически и политически. В этом суть многовекторности.

Нет, заигрывать с российским зрителем белорусский Президент точно не станет.

Н.А: – Вы жёсткий руководитель? А.Л.: – Да, жёсткий. – С кого из лидеров вы берёте пример? – Ни с кого, это моё ноу-хау.

Ответы те же, увлечения тоже. Разве что каток новый. Игры Президентской команды по телевизору показывают, а вот тренировка и в самом деле эксклюзив.

А.Л.: – Ты не волнуйся: тебя будут объезжать аккуратно, но могут зацепить. Ну прокати до ворот и назад. Чего ты стесняешься? Тут, кроме тебя, никто из женщин не умеет. Н.А: – А кто вам сказал, что я умею? – Ну ты же хоть стоишь!

Она собиралась просто взять интервью, а пришлось учиться играть в хоккей. У Александра Лукашенко всё так: если рядом – не отставай. Такие правила.

Н.А: – А вам не поддаются? А.Л.: – Нет, у нас такого нет. – Может, вам так кажется? – Посмотришь! – То есть у вас всё по правилам? – Абсолютно!

А кто-то обвиняет – мол, играет он и вовсе не по правилам. Вообще, именно на катке видно, какой азартный политик – простите, игрок – Александр Лукашенко.

– Хорошо! Виноват. Да-да-да! Забивай, ну что ж ты мимо! Нууу! Да ты ж ворота! Ещё раз – да. На! Ааа! Ой, куда ты ушёл? Кому-кому-кому? Я ж не ругался? Я забыл! Мужики, я не ругался там? – Нет.

Беседы на скамейке – и о чемпионате, которого, как мы теперь знаем, не будет, и о Путине, с которым в одном команде. Всё это, конечно, интересно. Но самым обсуждаемым станет другое.

Вообще младший сын Президента старается всячески избегать попадания в официальную хронику. В неофициальной – вот он промелькнёт в кадре за пару секунд до появления Президента, вот внимательно слушает ответы отца, а во время езды в президентском авто Николай Лукашенко на заднем сидении за звукорежиссёра.

– Петлички одеть, да, Николай? – Нет, всё уже работает. – А, работает!

Вот уж в прямом смысле в тени отца. Он галантно поможет Наиле выйти из автомобиля, а она – как будто невзначай – пригласит его на интервью.

А.Л.: – Хлопцы, вы терпите. Я знаю, что вам тоже блинов хочется. Но у вас работа такая! Н.А.: – Может, мы Николая покормим? – Сынуля, иди сюда. – А микрофон можно? Пожалуйста. Николай Лукашенко (Н.Л.): – Я громко могу разговаривать. Н.А.: – Ну мы хотя бы положим.

Беседа будет и в самом деле похожа на застольную. Зрителей потом так удивят рассуждения, вроде как нетипичные для 16-летнего подростка…

Н.А: – А вы даёте папе советы? Н.Л.: – Это воспринимается всегда по-разному. – Политику дома обсуждаете? А вы в 20-м году говорили: папа, ты не прав? – Да, но это не касалось глобальных вопросов. А.Л.: – У нас нет такого – ах, ты папа-президент, и я ничего не могу сказать. Нет. – Ну это же хорошо? А.Л.: – Ну, демократия полная.

Мы тут покопались – и в том самом интервью 98-го старшему сыну Виктору – 23, среднему Дмитрию – 18…

Виктор Лукашенко: – Плохого я ничего не могу о нём сказать. Только хорошее. – А у вас принято обсуждать дома политику? – Конечно. – А вы можете отцу сказать: «Я с тобой не согласен»? – Конечно. – А вы прислушиваетесь? А.Л.: – Ну я слушаю, я всех слушаю. Но решения принимаю сам.

Похоже, принципы воспитания за эти годы не изменились. Да и Александр Лукашенко в принципе остаётся верным себе. Кому-то это не нравилось в 90-е, не всем нравится и сейчас. В этом-то как раз ничего невероятного. А вот по-настоящему невероятно, но факт, что на журналистку Аскер-заде после этого интервью обрушилась волна хейта. Вроде бы не рок-звезда, но поклонники с огоньком. Ад, черти и пекло стали клише невероятных белорусских хейтеров.

И всё же для Наили это успех. Ведь интервью с Александром Лукашенко стало самым просматриваемым. Под 800 тыс. на YouTube. Для сравнения: беседу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посмотрели 95 тыс. раз.

Из топ-чиновников только главный разведчик России собрал больше 150 тыс. просмотров.

По меркам российского сегмента интернета, всё это относительно немного. Предыдущий же рекорд принадлежит известному русскому матерщиннику с душой поэта – Сергею Шнурову. У него под 580 тыс. просмотров.

Так что, те, кто смотрят, а потом пишут; пишут, а потом смотрят – задумайтесь, а не этого ли от вас и ждали?

«Наиля, ты ж улыбайся, а то подумают, что в диктатуру приехала!»

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