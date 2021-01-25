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Интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде: что осталось за кадром – политика, семья и хоккей

25.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде: что осталось за кадром – политика, семья и хоккей

Сорвать банк – в переносном, разумеется, смысле – удалось и одной известной журналистке из России. С выхода программы «Действующие лица» с Александром Лукашенко прошло две недели, а счётчик просмотров всё крутится. Интервью до сих пор в трендах YouTube. Зритель явно пошёл на имя главного действующего лица. Там и в самом деле много важного – про изменение Конституции, внешнюю политику, отношении к оппозиции, но в тоже время Александр Лукашенко предстаёт не только как высшее должностное лицо, но и человек, отец! В распоряжении телеканала ОНТ оказались съёмки без купюр. И выяснилось, что в эфирную версию вошло не всё, что стоило бы знать, прежде всего белорусам. А отдельные моменты, наоборот, показались до боли знакомыми. Обозреватель ОНТ решила пойти ва-банк и подготовила свою версию нашумевшего интервью. 


Александр Лукашенко, Президент Беларуси (А.Л.):

– Что творится? Наиля, приветствую тебя! Как ты? Жива-здорова?

Наиля Аскер-заде, журналист, Россия (Н.А.):

Всё хорошо!

Ну пойдём!

Двое в кадре и примерно с десяток человек по ту сторону. В Минск съёмочная группа приехала с размахом. Невольно подумаешь: им бы рекламу снимать! Впрочем, автора интервью быстро обвинят в пиар-акции. Только вот Александра Лукашенко о ней, похоже, не предупредили.

А.Л.:

– У меня одна настороженность: чего это вдруг?

Н.А.:

Я год назад запрос отправляла! 

Это понятно. Но вдруг в России озаботились интервью с Президентом – это у меня один вопрос. 

Ну вы такая персона, которая представляет большой интерес. Во сколько у вас начинается рабочий день?

Удивление понятно: интерес к рабочему дню Президента у российских журналистов возникает нечасто. На ум придёт разве что 98-й. Тогда «героем дня без галстука» стал молодой, но очень заметный, в том числе в соседней стране, Президент Лукашенко. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я очень внимательно слежу за жизнью простого человека, он же меня избрал Президентом, меня же не чиновники избрали».

Под конец 90-х такая риторика очень удивляла журналистов. Россия-98 – страна, переживающая один из самых сильных экономических кризисов. Дефолт, подорванное доверие людей и к банкам, и к государству в целом. А тут – Президент, заявляющий, что печётся об интересах людей. Годы, близкие к тому времени, Александр Лукашенко вспомнит и в этот раз. Он выйдет с совещания, посвящённого Всебелорусскому народному собранию, и на невинный вопрос: ну как прошло? – решит объяснить, зачем вообще всё это нужно.   

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас в 96-м была критическая ситуация. Президент пришел первый, сформировал институт президентства, но люди – предшественники нынешних протестунов явно не хотели чего-то менять и очень боялись. Конфликт был очень серьёзный. Тогда была старая Конституция, фактически парламентская республика, а тут меня Президентом избрали – я хотел что-то сделать, но было невозможно – два года барахтаний. И я созвал вот это ВНС – и благодаря ему нам удалось продвинуться вперед и внести на референдум новую Конституцию. Этим путём на новом витке нам придется и сейчас пройти».

Так, может, как раз Всебелорусское – это про перемены? Впрочем, в эфир этот эпизод не попадёт. Нет, о новой Конституции Александра Лукашенко, конечно, спросят. На следующий день. 

На середину февраля намечено ВНС, будут внесены поправки в Конституцию. В чём они будут заключаться?

 А.Л.:

Поправки в Конституцию не будут внесены. Это большая ошибка, которую допускают многие. И прежде всего, в России. Поправки, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены, а внесение их будет исключительно на референдуме. 

Когда может состоятся референдум? 

 А.Л.:

Это мы объявим на ВНС, но думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. 

Откуда вообще сама мысль, что на Всебелорусском народном собрании можно взять и принять Конституцию? Ведь это по сути – вброс. Хотя, понятное дело, – откуда. На тему телеграм-каналов, главный герой которых – Александр Лукашенко, его не спрашивали, он ответил сам. Послушайте, ведь этого не было в эфире. 

А.Л.: 

Прочитал в твоей биографии, что недавно ты разговаривала со Шнуровым. Серёжей. Мне недавно в обзоре дали инфу, что Шнуров был моим поклонником, а теперь ему всё стало ясно, и он не хочет со мной говорить. Ну, я, правда, тоже не особо горю желанием. Типа ему всё ясно, что происходит в Беларуси, и этот «кровавый диктатор» – а я так думаю, а откуда он, он-то был в Беларуси? Он знает, что в Беларуси происходит? Нет, он не был, он не знает. Но он всё время смотрит в телеграм-канал какой-то. Но я это переношу на всю Россию. У известного польского телеграм-канала, который тут всё время пытается будоражить народ, знаете, сколько россиян подписано? Больше 40%. И другие считают, что Беларусь вот так и живёт, как в телеграм-каналах. Нет, Беларусь живёт совершенно по-другому. 

Н.А.:

А вы сами читаете телеграм-каналы или вам расшифровки приносят?

– Нет, я даже телефон не ношу. Прошу малыша, а обзор пресс-секретарь каждое утро готовит. У меня нет того, куда вы тычете руками.

К смартфонам Президент равнодушен, а вот к тому, что мы в них читаем, явно нет. Нет, Александр Лукашенко не хотел никого обидеть. Ему просто за державу обидно – которая хоть и по соседству, но понимает не всегда.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наша Беларусь ведь шла на запад торжественным маршем. Вы бы имели здесь то, что в Латвии, да и в Литве, наверное, но вы-то здесь не имеете. Это у вас единственное окно, светлое».

С тех пор вроде многое изменилось, а вроде и нет. Продуваемые всеми ветрами, интервьюер и собеседник будут долго говорить об отношениях с Россией. Александр Лукашенко убеждён: нужна более глубокая экономическая интеграция, – это не ново. Пожалуй, новой по теме станет всего одна ремарка: «Цена могла быть более справедливой. Не буду инициировать вопрос».

Всё же в ситуации, куда более непростой, чем покупка нефти или газа, Россия, по мнению Александра Лукашенко, подставила плечо. Хоть это и не исключает красной тряпки для Москвы – многовекторности. 

Н.А:

Ну в сложный момент вы можете обратиться? 

А.Л.:

Они вряд ли нам помогут. 

А Россия помогла

Помогла

Так нужна вам многовекторность? 

Обязательно

Так зачем тогда? 

Мы торгуем со 120-ю, по-моему, государствами, и чтобы торговать, всё это надо обеспечивать дипломатически и политически. В этом суть многовекторности.

Нет, заигрывать с российским зрителем белорусский Президент точно не станет. 

Н.А:

Вы жёсткий руководитель?

 А.Л.:

Да, жёсткий. 

С кого из лидеров вы берёте пример? 

– Ни с кого, это моё ноу-хау. 

Ответы те же, увлечения тоже. Разве что каток новый. Игры Президентской команды по телевизору показывают, а вот тренировка и в самом деле эксклюзив.

А.Л.:

– Ты не волнуйся: тебя будут объезжать аккуратно, но могут зацепить. Ну прокати до ворот и назад. Чего ты стесняешься? Тут, кроме тебя, никто из женщин не умеет

Н.А:

А кто вам сказал, что я умею? 

Ну ты же хоть стоишь! 

Она собиралась просто взять интервью, а пришлось учиться играть в хоккей. У Александра Лукашенко всё так: если рядом – не отставай. Такие правила.

Н.А:

А вам не поддаются? 

А.Л.:

Нет, у нас такого нет. 

Может, вам так кажется? 

Посмотришь! 

То есть у вас всё по правилам? 

Абсолютно!  

А кто-то обвиняет – мол, играет он и вовсе не по правилам. Вообще, именно на катке видно, какой азартный политик – простите, игрок – Александр Лукашенко. 

– Хорошо! Виноват. Да-да-да! Забивай, ну что ж ты мимо! Нууу! Да ты ж ворота! Ещё раз – да. На! Ааа! Ой, куда ты ушёл? Кому-кому-кому? Я ж не ругался? Я забыл! Мужики, я не ругался там? 

Нет.

Беседы на скамейке – и о чемпионате, которого, как мы теперь знаем, не будет, и о Путине, с которым в одном команде. Всё это, конечно, интересно. Но самым обсуждаемым станет другое.

Вообще младший сын Президента старается всячески избегать попадания в официальную хронику. В неофициальной – вот он промелькнёт в кадре за пару секунд до появления Президента, вот внимательно слушает ответы отца, а во время езды в президентском авто Николай Лукашенко на заднем сидении за звукорежиссёра.

– Петлички одеть, да, Николай? 

Нет, всё уже работает.

А, работает!

Вот уж в прямом смысле в тени отца. Он галантно поможет Наиле выйти из автомобиля, а она – как будто невзначай – пригласит его на интервью.

А.Л.:

– Хлопцы, вы терпите. Я знаю, что вам тоже блинов хочется. Но у вас работа такая!

Н.А.:

Может, мы Николая покормим? 

– Сынуля, иди сюда. 

– А микрофон можно? Пожалуйста.

Николай Лукашенко (Н.Л.)

Я громко могу разговаривать.

Н.А.: 

Ну мы хотя бы положим.

Беседа будет и в самом деле похожа на застольную. Зрителей потом так удивят рассуждения, вроде как нетипичные для 16-летнего подростка…

Н.А:

– А вы даёте папе советы?

Н.Л.:

– Это воспринимается всегда по-разному. 

Политику дома обсуждаете? А вы в 20-м году говорили: папа, ты не прав? 

Да, но это не касалось глобальных вопросов. 

А.Л.:

У нас нет такого – ах, ты папа-президент, и я ничего не могу сказать. Нет

Ну это же хорошо? 

А.Л.:

– Ну, демократия полная.

Мы тут покопались – и в том самом интервью 98-го старшему сыну Виктору – 23, среднему Дмитрию – 18…

Виктор Лукашенко:

Плохого я ничего не могу о нём сказать. Только хорошее. 

А у вас принято обсуждать дома политику? 

Конечно. 

А вы можете отцу сказать: «Я с тобой не согласен»? 

Конечно. 

А вы прислушиваетесь? 

А.Л.:

Ну я слушаю, я всех слушаю. Но решения принимаю сам.

Похоже, принципы воспитания за эти годы не изменились. Да и Александр Лукашенко в принципе остаётся верным себе. Кому-то это не нравилось в 90-е, не всем нравится и сейчас. В этом-то как раз ничего невероятного. А вот по-настоящему невероятно, но факт, что на журналистку Аскер-заде после этого интервью обрушилась волна хейта. Вроде бы не рок-звезда, но поклонники с огоньком. Ад, черти и пекло стали клише невероятных белорусских хейтеров.

И всё же для Наили это успех. Ведь интервью с Александром Лукашенко стало самым просматриваемым. Под 800 тыс. на YouTube. Для сравнения: беседу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посмотрели 95 тыс. раз.

Из топ-чиновников только главный разведчик России собрал больше 150 тыс. просмотров.

По меркам российского сегмента интернета, всё это относительно немного. Предыдущий же рекорд принадлежит известному русскому матерщиннику с душой поэта – Сергею Шнурову. У него под 580 тыс. просмотров.

Так что, те, кто смотрят, а потом пишут; пишут, а потом смотрят – задумайтесь, а не этого ли от вас и ждали? 

«Наиля, ты ж улыбайся, а то подумают, что в диктатуру приехала!» 

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Теги: Минск
 
 
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Сорвать банк – в переносном, разумеется, смысле – удалось и одной известной журналистке из России. С выхода программы «Действующие лица» с Александром Лукашенко...
 
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