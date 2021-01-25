Андрей Жишкевич о том, что было сделано в прошедшем году, инвестиционном портфеле «Банка развития» и поддержке экспортеров

Источник материала: ОНТ

Председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич в интервью программе «Контуры» рассказал о проектах, реализованных в ушедшем году, инвестиционных планах Банка и о том, на какую поддержку могут рассчитывать белорусские экспортеры в нынешней пятилетке.





Андрей Жишкевич, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь: «Самым знаковым для жителей Минска стал проект запуска третьей линии метро, которую в конце года открывал Глава государства. При этом в каждом регионе Беларуси у нас реализуются проекты, например, для могилевчан важным станет открытие путепровода – дублёра улицы Якубовского. В Бресте мы финансируем медицинский центр, в Витебске – строительство путепровода "Полоцкий", в Гродно реализуется проект преобразования железнодорожного моста через Нёман – в автомобильный. Некоторые из этих проектов, начатые в 2020 году, будут продолжены в 2021».

Среди так называемых коммерческих проектов, ориентированных на инвестиции в реальном секторе экономики, Андрей Жишкевич выделил организацию новой формы финансирования проектов в рамках государственной программы по поддержке агропромышленного комплекса.

«Для нас инновацией стала организация новой формы финансирования – это конкурсный отбор проектов по строительству молочно-товарных ферм. Были отобраны 11 проектов, финансирование которых начато в 2020 году и продолжится в 2021. "Банк развития" самостоятельно формирует критерии отбора, анализирует кредитоспособность и перспективность представленных проектов, а государство, в свою очередь, использует новый механизм господдержки – не в виде льготного кредитования. "Конкурсные" кредиты "Банк развития" уже выдаёт на основе рыночных условий по ставке рефинансирования. Это, в том числе, элемент, замещающий ранее используемое директивное кредитование, которое в силу льготности, отсутствия конкурсных критериев отбора требовало повышения эффективности, потому что господдержка, оказываемая в стране, должна обеспечивать максимизацию эффектов, полученных от этой поддержки. Конкурсный отбор – очень верный шаг в данном направлении».

Одной из важнейших инициатив «Банка развития Республики Беларусь» в 2021 году станет создание национального экспортного центра.

Андрей Жишкевич, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь: «Экспортное кредитование – классический механизм государственного стимулирования экспорта. В большинстве стран существует подобный инструментарий, и в Беларуси он максимально приближен к лучшим стандартам с точки зрения условий данного вида кредитования. Например, на сегодняшний день мы можем предоставлять кредиты в евро под 0,5%. Но это финансовый инструментарий, а следующий наш шаг – это его дополнение не финансовым. Перед нами стоит задача по формированию, скажем, единого окна, куда экспортер мог бы обратиться по вопросам выхода на новый рынок, проверки кредитоспособности и деловой репутации потенциального контрагента. Мы планируем в этом году организовать на базе дочерней организации Банка такого рода инструментарий».

Андрей Жишкевич подчеркнул, что работа институтов развития является одним из факторов устойчивого экономического развития государства, а значит, ощутима каждым гражданином.

«У нас есть специальная оценка влияния проектов, реализованных за счёт фондирования "Банка развития" на устойчивое развитие экономики, и в этом смысле мы уверены, что каждый инвестиционный проект, инфраструктурный или инвестиционно-коммерческий, приносит государству определенные преференции с точки зрения экономического развития».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram