Совещание Лукашенко с руководством Совмина: какие «проекты будущего» обсуждались?

Источник материала: ОНТ

Президент в четверг собрал знаковое совещание с правительством. Во Дворец Независимости пригласили властную вертикаль, которая отвечает за социально-экономическое развитие страны. Дело в том, что на этой неделе кабинет министров презентовал программу будущего Беларуси до 2025 года. Как отметили в Министерстве экономики, на ближайшую пятилетку выбраны четыре приоритета. Это счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.





Что касается экономических показателей, то ВВП к 2025 году должен вырасти на 21,5%. В 1,3 раза увеличится производительность труда в промышленности. На 20% предусмотрен рост доходов населения (сюда же относятся пенсии и пособия). Ожидаемая продолжительность жизни достигнет 76,5 лет.

Ключевыми задачами своей работы правительство видит сокращение зависимости от углеводородов, увеличение экспорта за счет высокотехнологичной продукции, запуск нового инвестиционного цикла.

Также Министерство экономики намерено до 2025 года реализовать пять «проектов будущего» с инвестициями почти 2 млрд рублей. Будут созданы 2 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Это проекты в электротранспорте, биофармацевтике, не останутся в стороне высокотехнологичная медицина и умное городское хозяйство. Собственно совещание – это первая часть обсуждения масштабного концепта. В частности, на неделе подробно обсудили инвестиционную программу на этот год – за счет чего экономика должна и может прирасти. Здесь Александр Лукашенко призвал не мельчить, но и не распыляться. Напомнив, что шальных денег нет.

Отдельно рассмотрели поддержку агроэкотуризма – по сути это одна из составляющих заявленного тезиса «Сильные регионы». Какие еще проекты и вопросы обсуждались?

История этой агроусадьбы началась с небольшой экотропы, Нина Михайловна тогда работала учителем биологии в сельской школе. Сначала на экскурсиях здесь – её же ученики, затем – и туристы, которые вскоре забросили идею: «Вот бы останавливаться здесь на несколько дней». Так в деревни Пушки в Лиозненском районе у самой границы с Россией появилась агроэкоусадьба «У Нинэль». В пандемию поток российских гостей почти иссяк, но выручили постоянные клиенты. За свой небольшой бизнес хозяйка платит одну базовую величину, но в семейное дело уже вовлечены и дети. За полтора десятка лет предложения в отрасли звучали разные.

Нина Никонова, хозяйка агроусадьбы: «Изначально мы хотели делать классификацию усадеб, это почему-то приостановилось, может, нельзя сравнивать всех под одну, потому что у каждого по-разному – и доходы, и возможности».

Собственно, об этом же на неделе говорил и Президент – на совещании с участием руководства Совета министров темы обсуждали разные, но важные. Касаемо агроусадеб инициатива-то хорошая. Но одно дело – когда это усадьба в деревне Пушки в Лиозненском районе, другое – если это фактически ресторан под Витебском. Первая работает на развитие села, второй – на прибыль для владельца. Тогда почему они платят одинаково?

Пожалуй, все темы совещания можно объединить одним финальным призывом: «Сначала – ревизия, затем – дальнейшие решения». Откровенно говоря, во Дворце Независимости в этот день было много если не споров, то горячих обсуждений. Чиновники то и дело говорили о том, что решение предлагается во исполнение такого-то указа от такого-то года. Но прерывал Александр Лукашенко – мол, сколько лет указу? Не считаете ли вы, что многое поменялось сейчас?

При этом Президент несколько раз подчеркнул: перемены приходят и в целом в вертикали власти. Мол, вы же хотели часть полномочий – вот и забирайте, но вместе с ней забирайте и ответственность. В конце концов, даже не все вопросы, вынесенные на это совещание, президентского уровня.

Но есть всё же темы, которые стратегически важны и требуют стратегических решений. И вот после совещания активно стали обсуждать якобы нестыковку – то предлагается ослабить ответственность бизнеса по экономическим статьям, то Александр Лукашенко говорит об усилении наказания за неуплату налогов. Это, опять же, манипуляция фактами. В бизнесе разное бывает – не получилось, не доглядели, виноваты. В этом случае всё будет нормально. А если всем понятную процедуру уплаты налогов игнорируют, то это уже не нарушение, а откровенная наглость.

В целом же итогом всего совещания стала консолидированная позиция Президента и правительства – нужна основательная ревизия. Скажем, для не подписанной пока программы инвестиционного развития на год такая схема ощутимой экономии не принесёт – там всего-то речь о 600 млн долларов, это для экономики сумма незначительная. Но как пример и образец – дело нужное.

Проревизируют и законы по агроусадьбам. Пожалуй, тем, кто под эти льготы «пропихнул» то, что уже «гостиничный бизнес», – стоит волноваться. А вот Нина Михайловна может быть спокойна – честной инициативе в Беларуси всегда рады.

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