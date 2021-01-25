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Что российские протесты означают для Беларуси? Мнение Карбалевича

25.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что российские протесты означают для Беларуси? Мнение Карбалевича
Разгон демонстрации в Москве, 23 января
Что больше всего впечатляет в российских протестах, так это то, что нынешний политический кризис полностью рукотворный. Первоначально его искусственно спровоцировал сам путинский режим. Я не спрашиваю, зачем был отравлен Алексей Навальный. Ответ на этот вопрос более сложный.

А вот на вопрос, зачем его арестовали, ответ есть. Это, мягко говоря, невысокая способность властьимущих, принимающих решения, просчитывать последствия своих действий.

Первоначальная логика Кремля была ясна: выгнать Навального за границу, превратить его в эмигранта и тем самым обезопасить для путинского режима. Ведь тогда любой из его фильмов о дворцах и коррупции высших должностных лиц можно было объявить провокацией американской разведки, западным заговором и прочим. По аналогии с тем, что сделал Лукашенко, вытеснив Светлану Тихановскую, Павла Латушко и других опасных оппонентов в Евросоюз.

Но Навальный сломал весь кремлевский сценарий одним простым решением вернуться. И действовал он не только смело и самоотверженно, но и технологично. Оппозиционный политик оставил Кремлю небольшой выбор (арестовать или нет), и любой из них плох для власти. И как раз в этот момент появляется фильм о дворце Путина.

В результате Кремль своими руками создал из Навального национального героя, мученика, который, как феникс из пепла, восстал после яда.

Если оценивать действия властей России, то невольно наводишь параллели с Беларусью. Когда политики долго находятся у власти, они теряют адекватность, совершают все больше и больше ошибок, искусственно создавая кризис. Нынешние события в России очень хорошо иллюстрируют тезис о том, что любая революция - это результат каких-то глупостей правящих кругов. Режим Путина, как и режим Лукашенко, разрушил обратную связь с обществом. В итоге оба режима обречены на ошибки, грубые проколы, самострелы.

В условиях информационного плюрализма власть больше не может навязывать обществу свою повестку дня. Вот фильм о дворце Путина за четыре дня набрал более 70 миллионов просмотров на YouTube.

Все вместе образовало горячий политический коктейль и взорвало ситуацию. Протесты по всей России 23 января показывают, насколько наэлектризована политическая атмосфера в стране. Возможно, в России, как и в Беларуси, улица становится устойчивым политическим фактором.

Между тем государственные СМИ Беларуси восприняли протесты в России с плохо скрываемой радостью. Говорят, Лукашенко заявил, что организованный Западом взрыв протеста в Беларуси на самом деле был направлен против России. Вот и подтверждение.

Радость официального Минска понятна. Теперь белорусский и российский режимы оказались в одном окопе. Как ранее отмечал Лукашенко, будет время, когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и стрелять. Так что, возможно, такое время приближается.

Практически это означает, что поддержка Москвой белорусского режима станет безоговорочной. Путину теперь будет сложно подтолкнуть Лукашенко к переходу власти или к диалогу с народом. Ведь сам Кремль не воспринимает русский народ как политическую единицу. Так как он может что-то требовать от Лукашенко?

А для протестующей общественности Беларуси российские события стали стимулом и надеждой.
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Теги: Минск
 
 
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Возможно, в России, как и в Беларуси, улица становится устойчивым политическим фактором.
 
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