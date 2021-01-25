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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla обвиняет сотрудника в краже программного обеспечения Как утверждается, он украл программное обеспечение вскоре после приема на работу.

По словам производителя электромобилей, едва приступив к работе в конце декабря 2020 года, Хатилов скопировал тысячи скриптов для WARP Drive в личную учетную запись Dropbox, которая была недоступна компании, и это действие не было связано с выполнением его рабочих обязанностей. В иске отмечается, что доступ к скриптам, на разработку которых «были потрачены годы», имеет лишь ограниченный круг сотрудников.Компания также обвинила Хатилова в попытке скрыть следы преступления и предупредила, что могут быть раскрыты еще не все действия злоумышленника. Она добивается возмещения убытков, которое будет определено в суде, и судебного запрета, запрещающего ответчику делиться какой-либо информацией с другими сторонами.