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Tesla обвиняет сотрудника в краже программного обеспечения

25.01.2021 07:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Tesla обвиняет сотрудника в краже программного обеспечения
Иллюстративное фото
Компания Tesla подала в суд на инженера Алекса Хатилова (Alex Khatilov), обвинив его в краже фирменного программного обеспечения WARP Drive, используемого для автоматизации закупок и других задач бизнеса.

По словам производителя электромобилей, едва приступив к работе в конце декабря 2020 года, Хатилов скопировал тысячи скриптов для WARP Drive в личную учетную запись Dropbox, которая была недоступна компании, и это действие не было связано с выполнением его рабочих обязанностей. В иске отмечается, что доступ к скриптам, на разработку которых «были потрачены годы», имеет лишь ограниченный круг сотрудников.

Компания также обвинила Хатилова в попытке скрыть следы преступления и предупредила, что могут быть раскрыты еще не все действия злоумышленника. Она добивается возмещения убытков, которое будет определено в суде, и судебного запрета, запрещающего ответчику делиться какой-либо информацией с другими сторонами.
 
 
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Как утверждается, он украл программное обеспечение вскоре после приема на работу.
 
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